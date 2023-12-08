Описание приготовления:
Я специально добавляю крахмал к вишне, чтобы в процессе выпекания начинка не потекла — это очень помогает. У меня крахмал картофельный. В работе можно использовать как бездрожжевое тесто слоеное, так и дрожжевое.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Замороженная вишня Блюдо: Выпечка / Слойки
Состав / Ингредиенты:
- Слоеное тесто 400 Грамм (бездрожжевое)
- Вишня 300 Грамм (замороженная)
- Сахар 80 Грамм
- Крахмал 30 Грамм
- Яйца 1 Штука (для смазки)
- Мука 2 Ст. ложки (для рабочей поверхности)
Количество порций 3
Калорийность
219 ккал
Калорийность
6 г
Белки
4 г
Жиры
53 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Слойки с замороженной вишней»
Подготовьте все ингредиенты. Замороженное тесто разморозьте заранее.
Разморозьте замороженную вишню в миске и слейте излишнюю жидкость.
К размороженной вишне выложите сахар и крахмал.
Перемешайте все. Эта ягодная масса и будет начинкой для слоек.
Немного припылите мукой рабочую поверхность и раскатайте размороженное слоеное тесто в прямоугольный пласт толщиной примерно в 2 мм. Затем этот пласт нарежьте на одинаковые прямоугольники. У меня получилось 6 штук. На каждый прямоугольник теста выложите 1 столовую ложку вишневой начинки, как показано на фото. На свободной части теста сделайте несколько надрезов.
Накройте начинку свободной частью теста и закрепите края вилкой, формируя заготовку будущей слойки.
Противень застелите пергаментом для выпечки и выложите все заготовки будущих слоек, смажьте их взболтанным яйцом с помощью кулинарной кисти. Выпекайте слойки с вишней в заранее разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.
Готовые слойки можно сразу же подавать к столу.
Приятного аппетита!