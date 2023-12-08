Описание приготовления:

Я специально добавляю крахмал к вишне, чтобы в процессе выпекания начинка не потекла — это очень помогает. У меня крахмал картофельный. В работе можно использовать как бездрожжевое тесто слоеное, так и дрожжевое.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Замороженная вишня Блюдо: Выпечка / Слойки

Состав / Ингредиенты:

Слоеное тесто 400 Грамм (бездрожжевое)

Вишня 300 Грамм (замороженная)

Сахар 80 Грамм

Крахмал 30 Грамм

Яйца 1 Штука (для смазки)

Мука 2 Ст. ложки (для рабочей поверхности)

Количество порций 3

Калорийность

219 ккал

Калорийность

6 г

Белки

4 г

Жиры

53 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слойки с замороженной вишней»

Подготовьте все ингредиенты. Замороженное тесто разморозьте заранее.

Разморозьте замороженную вишню в миске и слейте излишнюю жидкость.

К размороженной вишне выложите сахар и крахмал.

Перемешайте все. Эта ягодная масса и будет начинкой для слоек.

Немного припылите мукой рабочую поверхность и раскатайте размороженное слоеное тесто в прямоугольный пласт толщиной примерно в 2 мм. Затем этот пласт нарежьте на одинаковые прямоугольники. У меня получилось 6 штук. На каждый прямоугольник теста выложите 1 столовую ложку вишневой начинки, как показано на фото. На свободной части теста сделайте несколько надрезов.

Накройте начинку свободной частью теста и закрепите края вилкой, формируя заготовку будущей слойки.

Противень застелите пергаментом для выпечки и выложите все заготовки будущих слоек, смажьте их взболтанным яйцом с помощью кулинарной кисти. Выпекайте слойки с вишней в заранее разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.

Готовые слойки можно сразу же подавать к столу.

Приятного аппетита!