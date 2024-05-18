Смешайте эти три простых ингредиента: получится вкусный домашний мармелад без химии и консервантов

Покупая мармелад в магазинах, многие прекрасно понимают, какую опасность он может представлять для организма из-за консервантов и другой химии в составе.

А почему бы не приготовить домашний мармелад, который состоит из простых и безопасных продуктов?

Что необходимо для приготовления

500 г свежих фруктов (например, яблоки, апельсины, клубника);

500 г сахара;

сок и цедра одного лимона;

10 г желатина.

С основными ингредиентами можно экспериментировать. А качеству используемых фруктов стоит уделять особое внимание, так как они будут прямо влиять на вкус.

Как подготовить фрукты

Фрукты тщательно моются и очищаются от кожуры и семян. Затем фрукты измельчаются в блендере или мясорубке до состояния пюре.

Подготовка мармеладной массы

В большой кастрюле смешиваются фруктовое пюре, сахар, сок и цедра лимона. Затем масса нагревается на среднем огне до кипения, при этом регулярно помешивая.

Как добавлять желатин

Желатин замачивается в холодной воде в течение 5-10 минут, затем добавляется в горячую фруктовую массу и тщательно перемешивается до полного растворения. Это нужно делать плавными движениями.

Заливка и застывания

Готовая масса выливается в форму, предварительно покрытую пергаментной бумагой, и разравнивается. Затем мармелад оставляется на несколько часов или лучше всего на ночь в холодильнике, чтобы застыл.

Как нарезать и хранить

После застывания мармелад нарезается на кубики или полоски, по желанию обваляется в сахаре. Хранить следует в герметичной упаковке в холодильнике. Важное условие: домашний мармелад не стоит хранить больше 2 недель.

Приготовить мармелад в домашних условиях очень просто. А с основными ингредиентами можно экспериментировать, чтобы достичь отличного результата.

Ранее мы писали, как приготовить вкусные постные котлеты из базовых ингредиентов.

Проверено редакцией