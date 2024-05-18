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Бюджетный салат из свеклы на каждый день. Готовлю на перекус, обед или ужин

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Бюджетный салат из свеклы на каждый день. Готовлю на перекус, обед или ужин

Свекла — это корнеплод, который обладает рядом полезных свойств. Например, свекла — это источник витаминов и минералов. Она содержит витамины A, C, B, PP, а также такие минералы, как железо, калий, магний, кальций и другие. Эти вещества необходимы для поддержания здоровья организма.

Свекла является источником антиоксидантов, таких как беталаины, которые помогают бороться со свободными радикалами и укрепляют иммунную систему.

Некоторые исследования указывают на потенциальную роль свеклы в профилактике рака, хотя эти результаты требуют дальнейшего изучения.

Поэтому важно употреблять свеклу хотя бы раз в неделю. Приготовим простой салат из свеклы.

Ингредиенты:

  • свекла — 250 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • майонез — 5 г;
  • чеснок — 2 зубчика.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и натираем на крупной терке. Нарезаем полукольцами лук и обжариваем в сковороде на растительном масле до легкого золотистого цвета.

Отвариваем вкрутую яйца, нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем в салатник половину свеклы, яйца и лук.

Бюджетный салат из свеклы на каждый день. Готовлю на перекус, обед или ужин

Натираем в салат зубчики чеснока, смешиваем с майонезом. Солим салат, слегка утрамбовываем слой.

Выкладываем на поверхность салата остатки свеклы, смазываем ее майонезом.

Бюджетный салат из свеклы на каждый день. Готовлю на перекус, обед или ужин

Получается простой салат из свеклы. Он подойдет для перекуса и как дополнение к ужину или обеду.

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