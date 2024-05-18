Бюджетный салат из свеклы на каждый день. Готовлю на перекус, обед или ужин

Свекла — это корнеплод, который обладает рядом полезных свойств. Например, свекла — это источник витаминов и минералов. Она содержит витамины A, C, B, PP, а также такие минералы, как железо, калий, магний, кальций и другие. Эти вещества необходимы для поддержания здоровья организма.

Свекла является источником антиоксидантов, таких как беталаины, которые помогают бороться со свободными радикалами и укрепляют иммунную систему.

Некоторые исследования указывают на потенциальную роль свеклы в профилактике рака, хотя эти результаты требуют дальнейшего изучения.

Поэтому важно употреблять свеклу хотя бы раз в неделю. Приготовим простой салат из свеклы.

Ингредиенты:

свекла — 250 г;

лук — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

майонез — 5 г;

чеснок — 2 зубчика.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и натираем на крупной терке. Нарезаем полукольцами лук и обжариваем в сковороде на растительном масле до легкого золотистого цвета.

Отвариваем вкрутую яйца, нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем в салатник половину свеклы, яйца и лук.

Натираем в салат зубчики чеснока, смешиваем с майонезом. Солим салат, слегка утрамбовываем слой.

Выкладываем на поверхность салата остатки свеклы, смазываем ее майонезом.

Получается простой салат из свеклы. Он подойдет для перекуса и как дополнение к ужину или обеду.