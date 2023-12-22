Все смешали и в духовку. Самый вкусный и бюджетный яблочный пирог: пеките хоть каждый день

Одним из самых популярных видов выпечки во всем мире считается пирог из яблок. Его актуальность вполне оправдана, так как яблоки — самый доступный фрукт на планете. Причем доступными яблоки были всегда. По этой причине сладкие десерты для бедных — это яблочные пироги.

Если яблоки сладкие, то крестьяне могли не добавлять сахар в выпечку, что они и делали. Сахар был для большинства дорогим, поэтому сладости выпекались без него.

Яблочные пироги делали осенью, когда созревал урожай из фруктов. Сейчас пироги из яблок можно готовить круглый год. Стоит научиться делать быстрый вкусный яблочный пирог.

Ингредиенты для яблочного пирога:

Яблоки — 3 шт.;

Цедра 1 лимона;

Сок половины лимона;

Яйца — 3 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 200 г;

Кефир — 250 мл;

Растительное масло — 50 мл;

Пищевая сода — ч.л.;

Мука — 500 г;

Изюм — 50 г.

Приготовление яблочного пирога:

Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем маленькими кубиками. Посыпаем яблочные кусочки цедрой лимона, вливаем сок лимона и тщательно перемешиваем.

В отдельную миску разбиваем яйца, высыпаем сахар и соль, вливаем кефир и тщательно перемешиваем ингредиенты. Вливаем в смесь растительное масло, высыпаем соду и снова перемешиваем.

Просеиваем в смесь муку, замешиваем густое тесто без комков. Добавляем в тесто яблочные кусочки и изюм, смешиваем.

Застилаем форму для выпекания пергаментом, выливаем на поверхность тесто и распределяем равномерно.

Выпекаем пирог при 180 градусах 30 минут.

В результате мы имеем вкусный мягкий пирог с яблоками. Изюм из рецепта по желанию можно исключить.