ГлавнаяРецептыСо сгущенкой и орехами: как приготовить праздничные пундики Со сгущенкой и орехами: как приготовить праздничные пундики На чтение: 2 минуты В предпраздничной суматохе каждая хозяйка думает, какой десерт выбрать, чтобы гости остались в восторге? Пундики или пончики – это ваш билет на поезд сладкой ностальгии по детству. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пундики с орехами и сыром готовить довольно просто. А самое главное экономно – все ингредиенты уж точно есть в вашем холодильнике. Интересно Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники. Рецепт пундиков Время: 1,5 часа Порций: 4 Ингредиенты : – 50 грамм грецких орехов; – 250 грамм кисломолочного сыра; – 2 яйца; – 3 столовые ложки сахара; – ⅓ чайные ложки соли; – 150 грамм муки; – 10 грамм разрыхлителя; – 250 миллилитров масла для жаркифритюра; – 150 миллилитров сгущенки. Приготовление: В разогретую до 170 градусов духовку поставьте запекать орехи (приблизительно на 10 минут). В большой миске соедините творог, яйца и орехи. Взбейте их блендером в однородную массу. Переложите творожную массу из чаши блендера в большую миску, добавьте к ней 150 грамм просеянной муки, разрыхлитель, сахар, соль и замесите тесто. Смазанными в масле руками сформуйте небольшие шарики. Разогрейте масло во фритюре или в кастрюле. Выложите пундики в масло и жарьте до золотистого цвета, на среднем огне и постоянно помешивая. Готовые пундики выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Для подачи полейте их сгущенкой. Как выбрать мясо на ветчину : отборные советы Поделитесь с друзьями