Со сгущенкой и орехами: как приготовить праздничные пундики

В предпраздничной суматохе каждая хозяйка думает, какой десерт выбрать, чтобы гости остались в восторге? Пундики или пончики – это ваш билет на поезд сладкой ностальгии по детству.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Пундики с орехами и сыром готовить довольно просто. А самое главное экономно – все ингредиенты уж точно есть в вашем холодильнике.

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Рецепт пундиков

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты :

– 50 грамм грецких орехов;

– 250 грамм кисломолочного сыра;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки сахара;

– ⅓ чайные ложки соли;

– 150 грамм муки;

– 10 грамм разрыхлителя;

– 250 миллилитров масла для жаркифритюра;

– 150 миллилитров сгущенки.

Приготовление:

В разогретую до 170 градусов духовку поставьте запекать орехи (приблизительно на 10 минут). В большой миске соедините творог, яйца и орехи. Взбейте их блендером в однородную массу. Переложите творожную массу из чаши блендера в большую миску, добавьте к ней 150 грамм просеянной муки, разрыхлитель, сахар, соль и замесите тесто. Смазанными в масле руками сформуйте небольшие шарики. Разогрейте масло во фритюре или в кастрюле. Выложите пундики в масло и жарьте до золотистого цвета, на среднем огне и постоянно помешивая. Готовые пундики выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Для подачи полейте их сгущенкой.

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