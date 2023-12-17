Салат с корейской морковью, колбасой и сухариками: быстро и вкусно

Салат с корейской морковью можно готовить как на праздничный стол, так и в будний день. Для этого блюда используются простые ингредиенты.

Салат с корейской морковью приготовить очень просто. На приготовление уйдет немного времени, не больше 15 минут. Но своим вкусом он порадует ваших близких и гостей. Морковь придаст остроту, огурец добавит свежую нотку, а сухарики внесут разнообразие своим хрустом, пишет 1000 Menu.

Ингредиенты

Для приготовления 6 порций понадобятся следующие продукты:

корейская морковь — 300 г;

колбаса «Сервелат» — 300 г;

свежие огурцы — 2 шт.;

ржаные сухарики — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 3 столовые ложки.

Приготовление

Шаг 1. Огурцы помыть, срезать кожицу, нарезать соломкой.

Шаг 2. Колбасу очистить от оболочки и нарезать такой же соломкой, как и огурцы.

Шаг 3. Сложить в салатник нарезанные огурцы, колбасу, добавьте морковь и сухарики. Сухарики для салата подойдут как готовые, так и приготовленные самостоятельно. Добавить измельченную дольку чеснока.

Шаг 4. Добавить в миску майонез и перемешать салат. Его сразу же нужно подавать к столу, так как со временем сухарики в составе размокнут. Если вы готовите салат заранее, то сухарики сразу не кладите, а добавьте их перед подачей.

Морковь для этого блюда вы можете использовать готовую, а вместо сервелата — любую другую копченую колбасу или ветчину.

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