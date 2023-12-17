Описание приготовления:

Свиная вырезка — единственная часть мяса, которая готовится быстро и без труда. Медальоны готовят исключительно из вырезки и чтобы она не пересушилась, заворичивают в бекон. Если получится, обязательно обжарьте и боковые части медальонов.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Субпродукты / Бекон Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Свинина 400 Грамм (вырезка или шея)

Бекон 80 Грамм (полосками)

Розмарин 1 Штука (веточка)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Количество порций 2

Калорийность

309 ккал

Калорийность

26 г

Белки

14 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Медальоны в беконе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления медальонов в беконе.

Свиную вырезку сполосните, обсушите и очистите ее от пленок. Разрежьте ее поперек на шайбочки толщиной 4-5 сантиметров. Каждый кусок обверните в бекон и зафиксируйте кулинарной нитью. Медальоны с двух сторон посолите и поперчите, оставьте на 10 минут.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Выложите очищенный и раздавленный чеснок и веточку розмарина. Обжарьте в течение 1-2 минут до золотистого цвета чеснока, удалите.

В горячее масло выложите медальоны и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

Медальоны переложите в форму для запекания, полейте оставшимся маслом, выложите веточку розмарина и поставьте в горячую духовку. Запекайте медальоны в беконе в течение 15 минут при температуре 180 градусов. Готовые медальоны освободите от нитей и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!