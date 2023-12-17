Описание приготовления:
Свиная вырезка — единственная часть мяса, которая готовится быстро и без труда. Медальоны готовят исключительно из вырезки и чтобы она не пересушилась, заворичивают в бекон. Если получится, обязательно обжарьте и боковые части медальонов.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Субпродукты / Бекон Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 400 Грамм (вырезка или шея)
- Бекон 80 Грамм (полосками)
- Розмарин 1 Штука (веточка)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)
Количество порций 2
Калорийность
309 ккал
Калорийность
26 г
Белки
14 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Медальоны в беконе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления медальонов в беконе.
Свиную вырезку сполосните, обсушите и очистите ее от пленок. Разрежьте ее поперек на шайбочки толщиной 4-5 сантиметров. Каждый кусок обверните в бекон и зафиксируйте кулинарной нитью. Медальоны с двух сторон посолите и поперчите, оставьте на 10 минут.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Выложите очищенный и раздавленный чеснок и веточку розмарина. Обжарьте в течение 1-2 минут до золотистого цвета чеснока, удалите.
В горячее масло выложите медальоны и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.
Медальоны переложите в форму для запекания, полейте оставшимся маслом, выложите веточку розмарина и поставьте в горячую духовку. Запекайте медальоны в беконе в течение 15 минут при температуре 180 градусов. Готовые медальоны освободите от нитей и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!