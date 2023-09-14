Куриные бедра в духовке – это сытное и невероятно сочное кушанье, которое запросто можно подать, как к семейному ужину, так и праздничному обеду. Благодаря небольшим вкраплениям жира и серому мясу на кости, эти части птицы поражают своей нежностью и питательностью, а также прекрасно гармонируют с самыми разнообразными гарнирами: будь-то рассыпчатая гречневая каша либо запеченная картошка. Особенно вкусно будет, если полить крупу или овощи, выделившимся мясным соком – пальчики оближешь!

Куриные бедра с хрустящей корочкой в духовке

Куриные бедра с хрустящей корочкой в духовке – это простой и аппетитный способ приготовления птицы, который придется по вкусу абсолютно каждому. Особую пикантность сочному мясу придает французская зерновая горчица, репчатый лук и майонез.

Ингредиенты

Бедра куриные 500 гр.

Майонез 50 гр.

Специи для курицы 1 ч.л.

Горчица французская 2 ч.л.

Лук репчатый 100 гр.

Масло растительное 30 мл.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги мин.

Куриные бедра в духовке готовятся очень просто. Подготавливаем продукты из списка. Куриные бедра промываем, промакиваем бумажными полотенцами и солим, посыпаем специями. Снимаем шелуху с лука и нарезаем полу либо четверть кольцами. На лист фольги выкладываем луковую нарезку, сбрызгиваем растительным маслом и сверху помещаем бедрышки. Кожицу промазываем французской горчицей. Наносим сеточку из майонеза и перемещаем заготовку в духовой шкаф, предварительно разогретый до 180 градусов. Спустя 35-40 минут извлекаем курицу из духовки и приступаем к сервировке. Куриные бедра в духовке готовы! Дополняем овощами и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Запеченные куриные бедра с картошкой

Запеченные куриные бедра с картошкой – это идеальный вариант для семейного ужина на скорую руку, от которого каждый будет в восторге! Благодаря совместному запеканию, картофельные ломтики максимально пропитываются и насыщаются мясным соком, а сырная корочка делает кушанье невероятно аппетитным.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Картошка – 2 кг.

Бедрышки куриные – 1,5 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Сыр твердых сортов – 150 гр.

Майонез – 200 гр.

Специи для птицы – 20 гр.

Специи для картошки – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые бедрышки разрубаем на две половинки, солим, перчим и посыпаем приправой для птицы – перемешиваем и отправляем на противень.

Шаг 2. Очищенный лук режем полукольцами и распределяем поверх мяса.

Шаг 3. Картошку очищаем, промываем и нарезаем тонкими слайсами, сдабриваем специями и солью – кладем следующим слоем.

Шаг 4. Смазываем полуфабрикат майонезом.

Шаг 5. Щедро посыпаем сырной стружкой и убираем на 40 минут в духовку при 180 градусах.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Как вкусно запечь филе куриных бедер без костей

Как вкусно запечь филе куриных бедер без костей? Точно так же, как и другие части птицы: добавить специи и отправить в форму для запекания для дальнейшей тепловой обработки в духовом шкафу. Подавать такое мясо лучше всего с нежным картофельным пюре либо рассыпчатым рисом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Мякоть бедра – 1 кг.

Приправа для мяса – ½ ч.л.

Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.

Аджика – 2 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Зелень – для подачи.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясную куриную мякоть ополаскиваем под струей воды и обсушиваем любым удобным способом.

Шаг 2. Курицу выкладываем в глубокую миску, солим и присыпаем специями.

Шаг 3. Дополняем состав сметаной и аджикой – тщательно перемешиваем.

Шаг 4. Оставляем для пропитки минимум на один час.

Шаг 5. По истечении времени, выкладываем птицу в огнеупорную форму и заливаем оставшимся маринадом.

Шаг 6. Запекаем бедрышки в течение 50 минут при 180 градусах.

Шаг 7. Украшаем зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита!

Куриные бедра, запеченные в рукаве в духовке

Куриные бедра, запеченные в рукаве в духовке – это невероятно сочное блюдо, которое по окончанию термической обработки, в буквальном смысле распадается по волокнам при минимальном давлении вилкой. За счет специального кулинарного пакета, птица сохраняет в себе максимальное количество соков и ароматов.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Бедра куриные – 4 шт.

Сметана – 1 ст.л.

Майонез – 2 ст.л.

Чеснок – 3 зуб.

Приправа для курицы – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем все необходимое на рабочую поверхность.

Шаг 2. Ополаскиваем бедра, даем время обсохнуть, складываем в глубокую емкость.

Шаг 3. Курицу солим и сдабриваем приправой, также выдавливаем через чесночницу зубки чеснока.

Шаг 4. Добавляем нужное количество майонеза и сметаны.

Шаг 5. Курицу активно перемешиваем и даем настояться в течение получаса.

Шаг 6. Укладываем бедрышки в рукав и связываем концы, в пакете делаем зубочисткой несколько проколов для выхода пара.

Шаг 7. На протяжении 40 минут запекаем курицу при 200 градусах, затем рукав разрезаем и подрумяниваем бедра еще около 10 минут.

Шаг 8. Раскладываем аппетитное кушанье по тарелкам и приглашаем домочадцев к столу. Приятного аппетита!

Куриные бедра с овощами в духовке

Куриные бедра с овощами в духовке – это недорогое, но, тем не менее, достаточно изысканное кушанье, прекрасно подходящее для позднего ужина. Про ужин мы упомянули неспроста, а потому как блюдо получается легким, но в то же время питательным, соответственно, до утра вы наверняка останетесь сытыми.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Бедра куриные – 4 шт.

Картошка – 8 шт.

Перец сладкий – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Луковица – 1 шт.

Майонез – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Специи для курицы – ½ ч.л.

Приправа универсальная – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С куриных бедер снимаем кожицу и отделяем мякоть от костей, промываем водой.

Шаг 2. В пиале смешиваем майонез с пропущенным через пресс чесноком, солью и специями.

Шаг 3. Полученной смесью старательно натираем птицу и оставляем для маринования на полчаса при комнатной температуре.

Шаг 4. Тем временем, очищенный картофель разрезаем на дольки.

Шаг 5. Аналогично измельчаем томаты, произвольно режем лук, а мякоть болгарского перца нарезаем соломкой.

Шаг 6. В миске перемешиваем овощи с солью, универсальной приправой и растительным маслом.

Шаг 7. В форму для запекания выкладываем овощи и мясо, затягиваем фольгой и убираем в духовку, прогретую до 180 градусов.

Шаг 8. Через 60 минут горячее кушанье распределяем по порционным тарелкам и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Куриные бедра в майонезе в духовке

Куриные бедра в майонезе в духовке – это простое в приготовлении, но безумно вкусное блюдо, которое порадует вас своей аппетитной корочкой, обладающей непередаваемым хрустом и румяностью. Дополнить мясо можно свежим овощным салатом либо гарниром из круп.

Время готовки – 8 ч.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Бедра куриные – 4 шт.

Майонез – 70 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Приправа универсальная с солью – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем шелуху с зубцов чеснока и пропускаем через пресс.

Шаг 2. Промытую птицу кладем в глубокую миску, добавляем измельченный чеснок, универсальную приправу.

Шаг 3. Активно перемешиваем ингредиенты, накрываем крышкой и на всю ночь отправляем на полку холодильной камеры.

Шаг 4. Затем сдабриваем бедрышки майонезом.

Шаг 5. Перемешиваем.

Шаг 6. Перемещаем в форму, пригодную для запекания в духовке.

Шаг 7. Запекаем 40 минут при температурной отметке в 180 градусов. Готовьте и получайте удовольствие!

Куриные бедра, запеченные в фольге

Куриные бедра, запеченные в фольге, готовятся достаточно быстро, однако, требуют времени для маринования и пропитки ароматной смесью, состоящей из соевого соуса, горчицы и карри. Такой маринад идеально подходит для сочного и аппетитного мяса птицы.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Бедра куриные – 4 шт.

Соус соевый – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Чеснок – 4 зуб.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Карри – 1 ч.л.

Кунжут – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. В пиале смешиваем составляющие маринада: оливковое масло, карри, соевый соус и горчицу.

Шаг 3. В смесь добавляем измельченный чеснок и хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. Мясо ополаскиваем и обсушиваем, ориентируясь на свой вкус, натираем черным перцем и солью.

Шаг 5. Заливаем птицу предварительно подготовленным маринадом, перемешиваем и оставляем для пропитки (чем дольше, тем лучше).

Шаг 6. Далее устилаем форму фольгой так, как показано на фото, промазываем тонким слоем масла и выкладываем бедрышки.

Шаг 7. Заворачиваем по типу конвертика.

Шаг 8. Запекаем кушанье при 190 градусах 40 минут, затем раскрываем фольгу и оставляем в духовке еще на 10-15 минут для образования аппетитной корочки.

Шаг 9. Перед подачей присыпаем кунжутом. Приятного аппетита!

Куриные бедрышки, запеченные с сыром

Куриные бедрышки, запеченные с сыром и чесноком – это сочное и пикантное кушанье, которое будет выигрышно смотреться на столе не только во время будничного ужина, но и во время званого банкета. Курица, приготовленная таким образом, всегда выделяет очень много жира и сока, которым можно заправить любой гарнир.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Бедрышки куриные – 4 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Майонез – 2 ст.л.

Приправа для птицы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем бедра под водой, промакиваем бумажными салфетками и при необходимости обрезаем излишки жира.

Шаг 2. Мясо солим и приправляем, хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Сыр твердых сортов измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 4. Приподнимаем кожицу каждого бедра, внутрь распределяем лепестки очищенного и измельченного чеснока.

Шаг 5. Также добавляем горстку сырной стружки.

Шаг 6. Разравниваем кожицу.

Шаг 7. Форму выстилаем пекарской бумагой, раскладываем птицу и каждый сегмент сдабриваем майонезом.

Шаг 8. Готовим курицу на протяжении 55-60 минут (180 градусов). Приятного аппетита!

Куриные бедра с рисом в духовке

Куриные бедра с рисом в духовке – это полноценное блюдо, которое станет для вас и вашей семьи вкусным и сытным обедом либо ужином. Потратив минимум усилий и времени, готовим комплексное кушанье, состоящее из сочной птицы и рассыпчатой крупы.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Бедрышки куриные – 1 кг.

Рис – 1 ст.

Бульон – 2 ст.

Лук – 1 шт.

Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На стол выкладываем продукты, перечисленные выше.

Шаг 2. Промытую курицу посыпаем солью и специями по желанию.

Шаг 3. Снимаем шелуху с лука и нарезаем небольшими сегментами.

Шаг 4. В жаропрочную форму наливаем немного подсолнечного масла и высыпаем лук, убираем в духовку на 10 минут при 190 градусах.

Шаг 5. Затем по форме распределяем рис и возвращаем в духовку еще на 7 минут.

Шаг 6. Выкладываем куриное мясо.

Шаг 7. Заливаем ингредиенты бульоном и закрываем емкость фольгой, запекаем 40-45 минут, а затем убираем фольгу. Подрумяниваем бедрышки еще 10-15 минут, и подаем к столу. Приятного аппетита!

Запеченные куриные бедра с соевым соусом в духовке

Запеченные куриные бедра с соевым соусом в духовке – это блюдо, идеально подходящее для тех, кто приходит в восторг от хруста и эффектного внешнего вида золотистой корочки, которая получается благодаря простому, но очень вкусному маринаду. Приступим же!

Время готовки – 1 ч. 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Бедра куриные – 3 шт.

Соус соевый – 50 мл.

Майонез – 2 ст.л.

Масло оливковое – 25 мл.

Травы прованские – 2 щепотки.

Соль – по вкусу.

Паприка молотая – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем курицу.

Шаг 2. В отдельной чаше соединяем оливковое масло, майонез и соевый соус.

Шаг 3. Дополняем щепоткой соли, паприкой, ароматными травами и черным перцем.

Шаг 4. Заливаем маринадом бедрышки, перемешиваем и настаиваем в течение одного часа.

Шаг 5. Далее птицу вместе с маринадом перекладываем в форму для запекания.

Шаг 6. Запекаем бедра на протяжении 45 минут при температурной отметке в 200 градусов.

Шаг 7. Золотистую курицу выкладываем на сервировочное блюдо и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!