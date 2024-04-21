Сочные консервированные томаты. Вкусный маринад — понравится всем

Консервированные помидоры могут быть источником витаминов и минералов, таких как витамин С, ликопин и калий. Однако стоит учитывать, что в процессе консервации и хранения часть полезных веществ может быть утрачена.

Консервированные помидоры также могут стать источником клетчатки, которая помогает пищеварению. Их не стоит рассматривать как полноценную замену свежим овощам, так как в процессе консервации могут использоваться дополнительные ингредиенты, такие как соль, сахар и уксус. При этом консервированные помидоры — это вполне хорошая альтернатива свежим овощам, особенно в зимний период.

Расскажем, как сделать консервированные помидоры.

Ингредиенты:

помидоры — 2,5 кг;

чеснок — 7 зубчиков;

укроп — пучок;

петрушка — пучок;

репчатый лук — 450 г;

черный перец горошком

соль — 2 ч.л. на банку 1,5 литра;

сахар — 2,5 ст.л. на банку 1,5 литра;

рафинированное масло — 1 ст.л.; на банку 1,5 литра;

уксус 9% — 25 мл на банку 1,5 литра.

Приготовление консервированных помидор:

Нарезаем дольками помидоры, шинкуем чеснок тонкими пластинами, не особо мелко шинкуем укроп и петрушку. Нарезаем кольцами репчатый лук.

Не забываем стерилизовать банки перед консервацией. На дно банки кладем примерно 1 зубчик чеснока, черный перец горошком, зелень, укладываем помидоры на ⅔ банки.

Далее кладем на помидоры луковые кольца, зубчик чеснока, зелень. Кладем на луковую прослойку помидоры, стараемся заполнить банку доверху и укладываем луковые кольца и зелень.

Аналогичные действия проводим с другими банками. Заливаем в каждую банку кипяток, накрываем крышками и оставляем на 15 минут.

Сливаем воду из банок, добавляем в эту жидкость соль, сахар и рафинированное масло. Доводим маринад до кипения, в это время выливаем в каждую банку уксус.

Выливаем в банку горячий маринад, плотно закрываем крышками, переворачиваем дном вверх. Накрываем банки полотенцем и оставляем до остывания.

Получаются вкусные сочные консервированные томаты. Хороший способ сделать закусочные помидоры.