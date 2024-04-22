ГлавнаяРецептыНежнее не найдете: рецепт пасочки, с которым даже профан будет выглядеть профессионалом Нежнее не найдете: рецепт пасочки, с которым даже профан будет выглядеть профессионалом На чтение: 2 минуты Пасха – это отдельный вид кулинарного искусства. Однако приобщиться к нему можно даже тем, кто обладает лишь банальными кулинарными навыками. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Нежную пасху можно сделать и на сухих дрожжах. Даже если вы не имеете особого кулинарного опыта – с этим рецептом у вас точно получится идеальный результат. Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку Рецепт нежного кулича Время: 2 часа Порций: зависит от размера форм Ингредиенты: – 900 грамм муки; – 300 миллилитров молока; – 200 грамм сахара; – 10 грамм ванильного сахара; – 5 яиц; – 100 грамм сливочного масла; – 10 грамм сухих дрожжей; – 50 миллилитров растительного масла; – 100 грамм изюма; – цедра 1 лимона; – 1/2 чайной ложки соли. Приготовление: Сначала готовим опару. В теплое молоко добавляем сухие дрожжи и хорошо перемешиваем. Добавляем столовую ложку сахара, две столовые ложки муки и снова перемешиваем. Накрываем пленкой и ставим в теплое место. Взбиваем яйца миксером до образования пены, добавляем обычный и ванильный сахар, соль и растопленное сливочное масло. Еще раз хорошо взбиваем. Добавляем массу и цедру лимона к опаре. Медленно добавляем муку и вымешиваем тесто, не менее 20 минут. В процессе добавляем изюм и растительное масло. Отставляем тесто, накрыв полотенцем, что «подошло». Раскладываем тесто по формочкам и снова даем ему вырасти. Выпекаем до готовности при 190 градусах. Приятного аппетита! Это будет интересно: как сделать «бриллиантовые» пасхальные яйца. Поделитесь с друзьями