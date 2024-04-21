Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как заморозить редиску на зиму. Редис выбирайте молодой, сочный и без горечи. Испорченный частично или с черными точками лучше вообще не использовать для заморозки. Срок хранения не более 3 месяцев. Фасовать редиску удобнее в небольшие порционные пакетики. А размораживать редиску лучше в щадящем режиме в холодильнике. Такая редиска подойдет для салатов и овощных закусок в зимнее время года.

Основной ингредиент: Овощи / Редис Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Редис 500 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Как заморозить редиску на зиму»

Подготовьте редиску.

Отрежьте ботву от редиски и тщательно помойте, затем откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости.

Обсушите редис с помощью бумажных полотенец.

Затем порежьте кружочками. Можно для этого использовать специальную терку-шинковку.

Выложите тонким слоем кружочка редиски на большую тарелку или разделочную доску. Уберите в морозилку на 15-20 минут на режим шоковой заморозки (температура должна минус 30-40 градусов).

После соберите подмороженный редис и разложите по зип-пакетикам. Уберите обратно в морозилку на хранение. Для этого достаточно стандартной температуры в минус 18 градусов.

Замороженная редиска на зиму готова!