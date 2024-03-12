Сочные вешенки в кляре

Готовить в кляре можно мясо, рыбу, морепродукты и почти все овощи: от лука и сладкого перца до брокколи и кабачков. Такое обжаривание позволяет сохранить как форму продукта, так и его сочность. Итак, дальше я вам расскажу, как таким незамысловатым способом приготовить вешенки. В итоге получается очень пикантное блюдо и с едва заметным сладковатым привкусом.

Сказать по правде, люблю этот рецепт всей душой. Ведь для меня всегда было важно не тратить на готовку много времени. По сытности же вешенки в кляре получаются почти как мясо. Тогда зачем переплачивать? Эти грибы нетрудно найти в супермаркете или на рынке в любое время года. Аппетитно и полезно! При этом вы можете так готовить и любые другие грибы.

Вкусные вешенки в кляре: моменты приготовления

Звучит как настоящее безумие, но они выглядят и воспринимаются по вкусу как куриные отбивные, хотя полностью вегетарианские. В составе кляра есть сметана, но ее запросто можно заменить обычным йогуртом без добавок. Молоко лучше брать пожирнее. И напоследок: рекомендую подавать готовые вешенки со сметанно-горчичным соусом и зеленью. Приятных приготовлений!

Ингредиенты

Вешенки350 г Подсолнечное масло100 мл Пшеничная мука140 г Яйцо1 шт. Молоко150 мл Сметана2 ст. л. Куркума1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Соль по вкусу

Приготовление

Вешенки хорошо промойте и обсушите. Отделите шляпки у больших грибов, а маленькие готовьте целиком. Слегка отбейте их, накрыв пергаментной бумагой. Посолите. Приготовьте кляр. В миске соедините яйцо, молоко, соль, перец, куркуму, сметану (йогурт) и хорошо перемешайте венчиком или погружным блендером. Добавьте пшеничную муку и перемешайте всё в однородную массу. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Сначала поместите грибы в кляр, а затем пожарьте их с двух сторон на среднем огне под крышкой около 6 минут (до золотистой корочки).

Вешенки в кляре — это настоящие звёзды любого стола: как обыденного, так и праздничного! Разлетаются на раз-два. Они так хороши и нежны, с тонким вкусом, что позволяет их приправлять любыми специями. Они как губка, впитывающая любой вкус, который вы добавляете. Обязательно попробуйте! Также рекомендую присмотреться к следующему рецепту — весенний салат с пекинской капустой и горошком.