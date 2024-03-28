Описание приготовления:

Чтобы яблочный пирог получился сочным и невероятно вкусным, сначала закарамелизируйте яблочную начинку со сливочным маслом и добавьте ее в тесто. От такого десерта никто не будет в силах отказаться. Особенно вкусен он с шариком мороженого или молочным коктейлем.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Яблоки 3 Штуки (средние)

Яйца 3 Штуки

Сахар 150 Грамм

Мука пшеничная 130 Грамм

Соль 2 Щепотки

Масло сливочное 40 Грамм

Масло растительное 20 Миллилитров

Разрыхлитель 4 Грамма (1/2 ч.л.)

Количество порций 6

Калорийность

211 ккал

Калорийность

4 г

Белки

7 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сочный пирог с яблоками»

Подготовьте указанные ингредиенты. Яблоки можно использовать любого сорта.

Яблоки промойте в воде, нарежьте на части и вырежьте семенные блоки. Промойте еще раз и нарежьте средними кубиками. Высыпьте нарезку на сковороду, добавьте сливочное масло и 50 грамм сахарного песка. Протомите на плите примерно 7-8 минут, включая средний нагрев.

Вбейте куриные яйца в чашу миксера или кухонного комбайна. Всыпьте сахар и соль, взбейте примерно 4-5 минут в пышную пену.

Затем аккуратно вмешайте муку и разрыхлитель, но не взбивайте, чтобы не выпустить пузырьки воздуха.

Выложите в тесто яблоки в карамели и перемешайте. Сбрызните форму растительным маслом и выложите в нее тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее форму.

Выпекайте пирог 30 минут, а затем извлеките из духовки и остудите минимум полчаса на холоде.

Аккуратно удалите форму, перевернув пирог на тарелку.

При подаче нарежьте пирог порционными кусочками и не забудьте про напитки. Приятного вам аппетита!