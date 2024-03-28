Описание приготовления:
Чтобы яблочный пирог получился сочным и невероятно вкусным, сначала закарамелизируйте яблочную начинку со сливочным маслом и добавьте ее в тесто. От такого десерта никто не будет в силах отказаться. Особенно вкусен он с шариком мороженого или молочным коктейлем.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Яблоки 3 Штуки (средние)
- Яйца 3 Штуки
- Сахар 150 Грамм
- Мука пшеничная 130 Грамм
- Соль 2 Щепотки
- Масло сливочное 40 Грамм
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Разрыхлитель 4 Грамма (1/2 ч.л.)
Количество порций 6
Калорийность
211 ккал
Калорийность
4 г
Белки
7 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сочный пирог с яблоками»
Подготовьте указанные ингредиенты. Яблоки можно использовать любого сорта.
Яблоки промойте в воде, нарежьте на части и вырежьте семенные блоки. Промойте еще раз и нарежьте средними кубиками. Высыпьте нарезку на сковороду, добавьте сливочное масло и 50 грамм сахарного песка. Протомите на плите примерно 7-8 минут, включая средний нагрев.
Вбейте куриные яйца в чашу миксера или кухонного комбайна. Всыпьте сахар и соль, взбейте примерно 4-5 минут в пышную пену.
Затем аккуратно вмешайте муку и разрыхлитель, но не взбивайте, чтобы не выпустить пузырьки воздуха.
Выложите в тесто яблоки в карамели и перемешайте. Сбрызните форму растительным маслом и выложите в нее тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее форму.
Выпекайте пирог 30 минут, а затем извлеките из духовки и остудите минимум полчаса на холоде.
Аккуратно удалите форму, перевернув пирог на тарелку.
При подаче нарежьте пирог порционными кусочками и не забудьте про напитки. Приятного вам аппетита!