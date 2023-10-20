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Бесподобный яблочный пирог. Пеките сразу 2 противня: яблок больше чем теста

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Бесподобный яблочный пирог. Пеките сразу 2 противня: яблок больше чем теста

Для современного человека яблочный пирог является обыденным видом выпечки. Пироги с такой начинкой готовятся повсеместно. Встретить выпечку с яблоками можно в любой пекарне и в любом продуктовом магазине. Поэтому для нас яблочные пироги давно не новшество.

Реально, яблочные пироги известны человечеству очень давно. Первый рецепт был записан в XII веке для английского короля. Значит, до этого люди уже знали как готовить эту выпечку и практиковали много разных рецептов.

Создадим отменный яблочный пирог дома из минимума продуктов.

Ингредиенты для яблочного пирога:

  • яблоки — 5 шт.;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 180 г;
  • ванилин — 1 г;
  • сметана — 200 г;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — ч.л.;
  • соль — ⅓ ч.л.

Приготовление яблочного пирога:

В миску разбиваем яйца, высыпаем сахар и тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Добавляем в смесь сметану, ванилин и соль, смешиваем ингредиенты.

Соединяем муку и разрыхлитель, просеиваем в яичную смесь и замешиваем однородное тесто. Яблоки очищаем от семенных коробочек и нарезаем маленьким кубиком.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, на дно кладем ⅔ части теста, распределяем по поверхности.

Бесподобный яблочный пирог. Пеките сразу 2 противня: яблок больше чем теста

Выкладываем на тесто ровный слой из яблок.

Бесподобный яблочный пирог. Пеките сразу 2 противня: яблок больше чем теста

Измельчаем грецкие орехи до состояния крупной крошки, посыпаем яблочный слой. Заливаем яблоки остатками теста. Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.

Бесподобный яблочный пирог. Пеките сразу 2 противня: яблок больше чем теста

После приготовления советуем посыпать пирог сахарной пудрой.

Бесподобный яблочный пирог. Пеките сразу 2 противня: яблок больше чем теста

Орехи дадут выпечке с яблоками новые необычные вкусовые нотки.

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