Бесподобный яблочный пирог. Пеките сразу 2 противня: яблок больше чем теста

Для современного человека яблочный пирог является обыденным видом выпечки. Пироги с такой начинкой готовятся повсеместно. Встретить выпечку с яблоками можно в любой пекарне и в любом продуктовом магазине. Поэтому для нас яблочные пироги давно не новшество.

Реально, яблочные пироги известны человечеству очень давно. Первый рецепт был записан в XII веке для английского короля. Значит, до этого люди уже знали как готовить эту выпечку и практиковали много разных рецептов.

Создадим отменный яблочный пирог дома из минимума продуктов.

Ингредиенты для яблочного пирога:

яблоки — 5 шт.;

грецкие орехи — 50 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 180 г;

ванилин — 1 г;

сметана — 200 г;

мука — 120 г;

разрыхлитель — ч.л.;

соль — ⅓ ч.л.

Приготовление яблочного пирога:

В миску разбиваем яйца, высыпаем сахар и тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Добавляем в смесь сметану, ванилин и соль, смешиваем ингредиенты.

Соединяем муку и разрыхлитель, просеиваем в яичную смесь и замешиваем однородное тесто. Яблоки очищаем от семенных коробочек и нарезаем маленьким кубиком.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, на дно кладем ⅔ части теста, распределяем по поверхности.

Выкладываем на тесто ровный слой из яблок.

Измельчаем грецкие орехи до состояния крупной крошки, посыпаем яблочный слой. Заливаем яблоки остатками теста. Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.

После приготовления советуем посыпать пирог сахарной пудрой.

Орехи дадут выпечке с яблоками новые необычные вкусовые нотки.