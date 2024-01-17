Соленая красная рыбка на бутербродах всегда выглядит дорого. А на вкус такое блюдо и вовсе отменное. Но не всегда стоит тратить баснословные суммы на покупку семги или лосося, чтобы подать к столу шикарную закуску. Ведь соленая горбуша в масле может прекрасно их заменить.

Чтобы вкусно приготовить пряную рыбку, необходимо взять соль и сахар в соотношении 2 : 1, а также черный молотый перец по вкусу. Что же касается основного ингредиента, то вам понадобится 300 г горбуши. Вес указан уже разделанной рыбы (без хребта и костей).

Соленая горбуша в масле: с чем ее приготовить

Такая закуска может выглядеть еще ярче и иметь более сильный аромат. Для достижения подобного результата советуем использовать 5 веточек свежего укропа. Промойте его и мелко нарежьте. Выкладывайте укроп слоями между горбушей и репчатым луком. Будет вкусно и красиво!

Ингредиенты

Горбуша300 г Лук1 шт. Подсолнечное масло100 мл Соль2 ч. л. Сахар1 ч. л. Черный перец (молотый)0,25 ч. л.

Приготовление

Снимите с горбуши кожицу. Аккуратно выпотрошите рыбу. Удалите хребет и все кости. Разделайте рыбу на филе. Соедините на блюде соль, сахар и черный молотый перец. Хорошенько их перемешайте. Обваляйте в полученной смеси рыбное филе со всех сторон.Поместите горбушу в контейнер. Засыпьте ее специями, что остались на тарелке. Закройте контейнер крышкой или затяните его пищевой пленкой. Отправьте рыбу на 24 часа в холодильник. После засолки нарежьте рыбное филе ломтиками. Очистите репчатый лук. Нарежьте его кольцами.Выложите на дно стеклянной банки нарезанную горбушу (в один слой). Сверху поместите немного лука. Затем снова выложите рыбу. Чередуйте так слои.Далее залейте рыбу маринадом, который выделился во время засолки, и подсолнечным маслом. Плотно закройте емкость. Отправьте горбушу еще на 24 часа в холодильник.

Соленую горбушу с луком можно хранить до недели в холодильнике. Но, поверьте, столько она у вас не простоит. Ведь аппетитные бутерброды с такой вкусной рыбкой будут просто разлетаться. Возьмите хрустящий багет. Нарежьте его ломтиками. Смажьте их сливочным сыром или маслом. Выложите сверху ломтики соленой горбуши. Рядом с рыбкой положите слайс огурца или кружочек лимона. Приятного аппетита!