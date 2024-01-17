Беру картошку и квашеную капусту. Готовлю на завтрак вместо надоевших котлет

Котлеты стали неотъемлемой частью ужина для многих. Традиция есть котлеты на обед и ужин пришла из Советского Союза. В прошлом котлеты были обязательны к приготовлению в столовых на разных предприятиях. Соответственно, каждый рабочий мог позволить себе питаться котлетами.

Однако, спустя некоторое время, котлеты в столовых стали портиться. Хлеба и риса стало много, а вот фарша в блюде мало. Поэтому спрос на котлеты в столовых упал. Позднее концепция столовых на предприятиях тоже ушла.

Сейчас котлеты в основном готовят либо дома, либо покупают в магазинах. Помимо привычных мясных можно делать бюджетные овощные. Их получится готовить каждый день.

Ингредиенты для овощных котлет:

Картофель — 280 г;

Капуста — 230 г;

Лук — 90 г;

Яйцо — 4 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Панировочные сухари.

Приготовление овощных котлет:

Отвариваем картофель в мундире до готовности. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук.

Выкладываем капусту в отдельную миску и тщательно промываем. В сковороде на растительном масле обжариваем слегка лук.

Выкладываем лук в отдельную миску.

Обжариваем до мягкости в сковороде капусту. Остужаем овощи и смешиваем лук с капустой. Очищаем картофель и натираем на крупной терке.

Добавляем картофель к овощам, разбиваем в смесь пару яиц, солим и перчим.

Перемешиваем все компоненты до однородности.

Разбиваем в миску яйца отдельно. Порцию для котлеты окунаем в яйца, а затем в панировочные сухари. Обжариваем котлеты с обеих сторон в сковороде на растительном масле.

Если овощной фарш получился жидким, добавьте в смесь столовую ложку панировочных сухарей.

Подавать овощные котлеты стоит со сметаной и чесноком.