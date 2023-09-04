При фразе «засолка сала» на ум сразу же приходит соль и перец с чесноком. Но редакция «Со Вкусом» подготовила для вас нечто особенное. Ниже вы узнаете уникальный рецепт по-настоящему «сахарного» сала. Не зря известные кулинары твердят, что сочетание, казалось бы, несочетаемых вкусов делает еду более интересной.

В этом случае сахар превращает сало в чрезвычайно мягкий и нежный продукт. При этом он не перебивает привычный вкус свиного продукта. Готовое блюдо лучше подавать с ломтиками черного хлеба, зеленым луком и украинским борщом. А дальше пусть мир остановится, пока вы наслаждаетесь. Соленое сало с сахаром — это то, что порадует даже тех, кто его не особо любит.

В чём польза сала с сахаром

При попадании в двенадцатиперстную кишку сало вызывает мощный рефлекс желчевыделения, поскольку является чистым животным жиром. Желчный пузырь сокращается, и из него выходит застойная желчь. Также сало способствует здоровому естественному очищению печени. А еще при умеренном потреблении данный продукт снижает уровень «вредного» холестерина. В общем, если хотите быть здоровыми без вреда фигуре, ешьте 10–15 граммов сала в сутки.

Ингредиенты

Сало1 кг Сахар130 г Чеснок8 зуб. Соль5 ст. л. Лавровый лист5 шт. Перец душистый7 шт. Приправа для мяса3 ст. л.

Приготовление

Промойте сало с мясной прослойкой в холодной воде, просушите на бумажном полотенце. Каждый кусочек посыпьте со всех сторон сахаром. Отправьте сало в холодильник на 12 часов. Снова промойте холодной водой и просушите полотенцем. Измельчите чеснок и перемешайте его со специями. Натрите приправами сало со всех сторон. Отправьте его в холодильник на несколько суток. Готовое сало храните в морозилке.

Не пугайтесь сахара, ведь он вытянет из сала всю лишнюю жидкость. Готовый продукт станет насыщенней и более приятной консистенции, чрезвычайно вкусным и ароматным. Попробуйте обязательно! Также рекомендуем обратить внимание на следующий рецепт — сало в чесночном маринаде.