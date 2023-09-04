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Такое печенье исчезнет через 1 минуту. Намного вкуснее, чем тёртый пирог: быстрее и проще

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Такое печенье исчезнет через 1 минуту. Намного вкуснее, чем тёртый пирог: быстрее и проще

Печенье — это не особо древний продукт. Он появился на столах людей примерно в VII веке нашей эры. Дело в том, что народы мира не имели какой-либо сильной потребности в сахарном изделии.

Печенье придумали в Персии, во времена обильной добычи сахара. Вероятно, этот десерт позволял персам устраивать домашние ритуалы.

До Европы печенье добралось в XIV веке. Монархи европейских стран облюбовали печенье. Вскоре стали появляться авторские рецепты.

Про один из успешных рецептов печенья стоит рассказать подробнее.

Ингредиенты теста для печенья:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • растительное масло — 100 мл;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • лимонная кожура;
  • персики в сиропе — 80 г.

Ингредиенты для крема:

  • молоко — 300 мл;
  • желток — шт.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сахар — 3 ст. л.
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Приготовление печенья:

В сотейник вливаем молоко, добавляем желток, кукурузный крахмал, ванильный сахар и сахарный песок. На среднем огне варим смесь до загустения, постоянно помешиваем венчиком.

Перекладываем крем в кондитерский мешок.

Далее приготовим тесто — в отдельной миске смешиваем сахар с яйцами до растворения песчинок. Выливаем в яичную смесь растительное масло, перемешиваем.

Просеиваем в яичную смесь частями муку, соединенную с разрыхлителем. Добавляем в тесто лимонную кожуру, руками замешиваем эластичное тесто.

Делим тесто на две равные части. Одну из частей убираем в целлофан и оставляем в холодильнике на 20 минут.

Вторую часть раскатываем в круглый пласт толщиной 5-6 мм. При помощи кружки вырезаем круги из теста. Выкладываем круги из теста на противень, застеленный пергаментом.

Такое печенье исчезнет через 1 минуту. Намного вкуснее, чем тёртый пирог: быстрее и проще

Нарезаем мелко персики, кладем в середину каждого круга.

Покрываем начинку из персиков кремом.

Такое печенье исчезнет через 1 минуту. Намного вкуснее, чем тёртый пирог: быстрее и проще

Натираем холодный комок теста на терке, стружку выкладываем на верхушку из крема.

Такое печенье исчезнет через 1 минуту. Намного вкуснее, чем тёртый пирог: быстрее и проще

Выпекаем печенье при 200 градусах в духовке 20 минут.

Такое печенье исчезнет через 1 минуту. Намного вкуснее, чем тёртый пирог: быстрее и проще

После приготовления рекомендуем посыпать печенье сахарной пудрой. Так можно приготовить вкусное печенье и оно будет лучше, чем покупное.

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