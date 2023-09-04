Такое печенье исчезнет через 1 минуту. Намного вкуснее, чем тёртый пирог: быстрее и проще

Печенье — это не особо древний продукт. Он появился на столах людей примерно в VII веке нашей эры. Дело в том, что народы мира не имели какой-либо сильной потребности в сахарном изделии.
Печенье придумали в Персии, во времена обильной добычи сахара. Вероятно, этот десерт позволял персам устраивать домашние ритуалы.
До Европы печенье добралось в XIV веке. Монархи европейских стран облюбовали печенье. Вскоре стали появляться авторские рецепты.
Про один из успешных рецептов печенья стоит рассказать подробнее.
Ингредиенты теста для печенья:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- растительное масло — 100 мл;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- лимонная кожура;
- персики в сиропе — 80 г.
Ингредиенты для крема:
- молоко — 300 мл;
- желток — шт.;
- ванильный сахар — 10 г;
- сахар — 3 ст. л.
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.
Приготовление печенья:
В сотейник вливаем молоко, добавляем желток, кукурузный крахмал, ванильный сахар и сахарный песок. На среднем огне варим смесь до загустения, постоянно помешиваем венчиком.
Перекладываем крем в кондитерский мешок.
Далее приготовим тесто — в отдельной миске смешиваем сахар с яйцами до растворения песчинок. Выливаем в яичную смесь растительное масло, перемешиваем.
Просеиваем в яичную смесь частями муку, соединенную с разрыхлителем. Добавляем в тесто лимонную кожуру, руками замешиваем эластичное тесто.
Делим тесто на две равные части. Одну из частей убираем в целлофан и оставляем в холодильнике на 20 минут.
Вторую часть раскатываем в круглый пласт толщиной 5-6 мм. При помощи кружки вырезаем круги из теста. Выкладываем круги из теста на противень, застеленный пергаментом.
Нарезаем мелко персики, кладем в середину каждого круга.
Покрываем начинку из персиков кремом.
Натираем холодный комок теста на терке, стружку выкладываем на верхушку из крема.
Выпекаем печенье при 200 градусах в духовке 20 минут.
После приготовления рекомендуем посыпать печенье сахарной пудрой. Так можно приготовить вкусное печенье и оно будет лучше, чем покупное.