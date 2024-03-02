Описание приготовления:

У меня тушёная говядина, но для этого блюда можно взять и тушёнку из свинины, и тушеное мясо цыплят или индейки. Получается конечно очень сытно и калорийно, но зато как вкусно! Незаменимый рецепт для холостяка или голодного студента, а ещё это настоящая палочка-выручалочка, когда нужно приготовить из минимального набора продуктов сытный обед или ужин на скорую руку для всей семьи!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Картофель / Субпродукты / Тушенка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Картофель 1 Килограмм

Тушенка 300 Грамм

Лук 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Паприка 1 Чайная ложка

Растительное масло 60 Миллилитров

Зелень По вкусу (любая по вкусу)

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

253 ккал

Калорийность

10 г

Белки

21 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жареная картошка с тушёнкой на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты. Тушёнку можно взять любую, но отдайте предпочтение той, где больше мяса и меньше жира и жидкости.

Разогрейте сковороду с маслом и выложите нарезанный картофель. Нарезка может быть любая на ваш вкус: крупными брусочками, тонкими ломтиками, небольшими кубиками и т. д.

Добавьте к картофелю нарезанный кубиками лук, молотый перец и паприку.

Жарьте картофель до появления золотистой корочки. Когда картофель будет готов, добавьте к нему тушёнку и измельчённый чеснок.

Аккуратно перемешайте, отрегулируйте на соль и готовьте минуты 3-4, чтобы тушёнка прогрелась. Затем добавьте измельчённую свежую зелень. Зелень может быть любая на ваш вкус.

Жареная картошка с тушёнкой готова. Разложите картофель по тарелкам и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Для жареной картошки выбирают сорта с пониженным содержанием крахмала. Если вы не знаете какой сорт готовите именно сейчас, то советую нарезанный картофель замочить ненадолго в воде. Затем перед жаркой его нужно обязательно обсушить.