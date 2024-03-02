Описание приготовления:
У меня тушёная говядина, но для этого блюда можно взять и тушёнку из свинины, и тушеное мясо цыплят или индейки. Получается конечно очень сытно и калорийно, но зато как вкусно! Незаменимый рецепт для холостяка или голодного студента, а ещё это настоящая палочка-выручалочка, когда нужно приготовить из минимального набора продуктов сытный обед или ужин на скорую руку для всей семьи!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Картофель / Субпродукты / Тушенка Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 1 Килограмм
- Тушенка 300 Грамм
- Лук 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Паприка 1 Чайная ложка
- Растительное масло 60 Миллилитров
- Зелень По вкусу (любая по вкусу)
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
253 ккал
Калорийность
10 г
Белки
21 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Жареная картошка с тушёнкой на сковороде»
Подготовьте все ингредиенты. Тушёнку можно взять любую, но отдайте предпочтение той, где больше мяса и меньше жира и жидкости.
Разогрейте сковороду с маслом и выложите нарезанный картофель. Нарезка может быть любая на ваш вкус: крупными брусочками, тонкими ломтиками, небольшими кубиками и т. д.
Добавьте к картофелю нарезанный кубиками лук, молотый перец и паприку.
Жарьте картофель до появления золотистой корочки. Когда картофель будет готов, добавьте к нему тушёнку и измельчённый чеснок.
Аккуратно перемешайте, отрегулируйте на соль и готовьте минуты 3-4, чтобы тушёнка прогрелась. Затем добавьте измельчённую свежую зелень. Зелень может быть любая на ваш вкус.
Жареная картошка с тушёнкой готова. Разложите картофель по тарелкам и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Совет от повара:
Для жареной картошки выбирают сорта с пониженным содержанием крахмала. Если вы не знаете какой сорт готовите именно сейчас, то советую нарезанный картофель замочить ненадолго в воде. Затем перед жаркой его нужно обязательно обсушить.