Соус «Чемпион»: рецепт вкуснейшей заготовки на зиму с минимальными затратами

Из указанного количества ингредиентов получается полтора литра соуса.

Немного томатов, лука и специй, час работы – и готов изумительно вкусный соус «Чемпион», который разнообразит зимний стол и поможет сохранить ароматы лета. Как его приготовить, рассказали в блоге «Домашняя консервация».

Coyc «Чемпион»

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

лук репчатый – 300 гр;

гвоздика – 6 шт;

перец душистый горошком – 10 шт;

лавровый лист – 2 шт;

сахар – 100 гр;

соль – 2 ст. л;

масло подсолнечное рафинированное – 5 ст. л;

уксус (9%) – 50 мл.

Из этого количества ингредиентов получается полтора литра соуса.

Способ приготовления:

Сначала необходимо пробланшировать помидоры. Для этого нужно сделать на них сверху крестообразные надрезы, опустить помидоры в кипяток, затем – в холодную воду, после чего снять кожуру. Помидоры нарезать дольками, сложить их в кастрюлю. Лук порезать полукольцами, а затем еще раз пополам, добавить его к помидорам. Туда же отправить душистый перец, гвоздику и лавровый лист. Засыпать соль, сахар, добавить растительное масло. Все поставить на огонь, довести до кипения, и, помешивая, варить 5-7 минут. В конце варки добавить уксус, еще раз перемешать.

Горячим соус разлить в стерилизованные банки и перевернуть на крышку, укутать и оставить до полного остывания.

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