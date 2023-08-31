ГлавнаяРецептыЗапеченные голени с овощами в пряном соусе: рецепт в духовке Запеченные голени с овощами в пряном соусе: рецепт в духовке На чтение: 2 минуты Обожаете курятину, ведь ее не только легко готовить, но и вкусно есть? У нас есть очень простой и аппетитный рецепт блюд из куриных голеней, который понравится каждому. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Запеченные голени с овощами в пряном соусе – отличный вариант блюда, когда не хватает времени. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающий. Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать Состав овощей можно менять, а пряный соус придает блюду особые нотки. К куриным голеням можно подобрать и другой соус, но этот точно понравится каждому. Рецепт куриных голеней с овощами и пряным соусом Время: 50 минут Порции: 6 Ингредиенты: – упаковка куриных голеней; – 3 – 4 картофеля; – 1 репчатый лук; – 6 – 8 шампиньонов. Для соуса: – 4 ложки кетчупа; – 6 ложек соевого соуса; – 3 чайные ложки соли; – 2 чайные ложки сухого чеснока; – 1 чайная ложка черного молотого перца; – 2 чайные ложки молотой копченой паприки; – 2 чайные ложки молотого кориандра; – 2 ложки меда; – 2 ложки масла; – 6 ложек воды. Приготовление: Картофель нарезаем шайбами толщиной 1 сантиметр и выкладываем на дно жаропрочной посуды. Из голеней отрезаем конечности и выкладываем на картофель. Затем нарезаем толщиной в 1 сантиметр лук и равномерно раскладываем между овощами и мясом. Также сверху еще кладем картошку. Готовим соус, просто соединив все ингредиенты и перемешав их в однородную массу. Заливаем куриным соусом с овощами, накрываем фольгой и отправляем в духовку на 180 градусов 50 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить запеченную кукурузу со специями. Поделитесь с друзьями