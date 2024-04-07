Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус «Особый». Для более воздушной и однородной консистенции соус можно пробить блендером. Вместо жидкого дыма можно использовать копченую паприку или копченую соль. Соус подойдет не только к бургерам, но и к картошке фри, наггетсам и даже некоторым овощным салатам.

Основной ингредиент: Майонез Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Майонез 200 Грамм

Горчица 2 Чайных ложки (зерновая)

Уксус яблочный 6% 15 Миллилитров

Сахар 1 Чайная ложка

Соль 1/3 Чайных ложки

Паприка молотая 1 Чайная ложка

Чеснок сушеный 1 Чайная ложка (порошок)

Луковый порошок 1/2 Чайных ложки

Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки

Жидкий дым 6 Капель

Количество порций 10

Калорийность

567 ккал

Калорийность

57 г

Белки

3 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус «Особый»»

Подготовьте все ингредиенты.

Смешайте майонез с яблочным уксусом и зернистой горчицей.

Добавьте все специи, соль и сахар. Еще раз перемешайте.

В конце добавьте несколько капель жидкого дыма.

Соус «Особый» готов!