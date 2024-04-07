Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус «Особый». Для более воздушной и однородной консистенции соус можно пробить блендером. Вместо жидкого дыма можно использовать копченую паприку или копченую соль. Соус подойдет не только к бургерам, но и к картошке фри, наггетсам и даже некоторым овощным салатам.
Основной ингредиент: Майонез Блюдо: Соусы
Состав / Ингредиенты:
- Майонез 200 Грамм
- Горчица 2 Чайных ложки (зерновая)
- Уксус яблочный 6% 15 Миллилитров
- Сахар 1 Чайная ложка
- Соль 1/3 Чайных ложки
- Паприка молотая 1 Чайная ложка
- Чеснок сушеный 1 Чайная ложка (порошок)
- Луковый порошок 1/2 Чайных ложки
- Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки
- Жидкий дым 6 Капель
Количество порций 10
Калорийность
567 ккал
Калорийность
57 г
Белки
3 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Соус «Особый»»
Подготовьте все ингредиенты.
Смешайте майонез с яблочным уксусом и зернистой горчицей.
Добавьте все специи, соль и сахар. Еще раз перемешайте.
В конце добавьте несколько капель жидкого дыма.
Соус «Особый» готов!