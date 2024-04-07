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Соус «Особый»

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Соус «Особый»

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус «Особый». Для более воздушной и однородной консистенции соус можно пробить блендером. Вместо жидкого дыма можно использовать копченую паприку или копченую соль. Соус подойдет не только к бургерам, но и к картошке фри, наггетсам и даже некоторым овощным салатам.
Основной ингредиент: Майонез Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

  • Майонез 200 Грамм
  • Горчица 2 Чайных ложки (зерновая)
  • Уксус яблочный 6% 15 Миллилитров
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Соль 1/3 Чайных ложки
  • Паприка молотая 1 Чайная ложка
  • Чеснок сушеный 1 Чайная ложка (порошок)
  • Луковый порошок 1/2 Чайных ложки
  • Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки
  • Жидкий дым 6 Капель

Количество порций 10

Калорийность

567 ккал

Калорийность

57 г

Белки

3 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус «Особый»»

Соус «Особый»

Подготовьте все ингредиенты.

Соус «Особый»

Смешайте майонез с яблочным уксусом и зернистой горчицей.

Соус «Особый»

Добавьте все специи, соль и сахар. Еще раз перемешайте.

Соус «Особый»

В конце добавьте несколько капель жидкого дыма.

Соус «Особый»

Соус «Особый» готов!

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