ГлавнаяРецептыДушистый аромат весны: готовим вкуснейшие палянички с черемшой Душистый аромат весны: готовим вкуснейшие палянички с черемшой На чтение: 2 минуты Сезон черемши – в самом разгаре. Хотя медвежий чеснок и занесен в Красную книгу Украины, наши фермеры нашли из этого выход. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Они успешно выращивают черемшу на собственных грядках, как руколу или любую другую зелень. Поэтому ее можно покупать, а значит и есть без угрызений совести. Стоит попробовать Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Стоит заметить, что вы можете взять для этого рецепта любую зелень – от укропа до шпината. Также советуем поэкспериментировать с сырами – так будет еще вкуснее. Палянички с черемшой Время: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты для теста: – 180 граммов кефира; – 270 – 290 граммов муки; – 5 граммов разрыхлителя; – соль по вкусу. Начинка: – 70 граммов черемши; – 70 граммов петрушки; – 70 граммов творога; – 70 граммов твердого сыра; – 30 граммов растительного масла; – соль, перец по вкусу; – 50 граммов лесных орехов. Приготовление: Добавьте соль и разрыхлитель в кефир. Сразу засыпьте муку и вымешайте тесто несколько минут руками, пока оно не станет однородным. Подсыпьте мукой, накройте полотенцем или пленкой и дайте отдохнуть. Тем временем промытую петрушку и черемшу измельчите в блендере вместе с творогом, орехами и маслом. В измельченную начинку добавьте тертый твердый сыр, соль и перец. Тесто поделите на 8 частей, Каждую раскатайте, положите внутрь начинку и защепите края. Положите защипом вниз и раскатайте еще раз тоненько – ориентировочно 5 миллиметров. Готовьте лепешки на сковороде на среднем огне. Поджарьте с одной стороны, а затем – с другой. Повторите так еще раз – лепешки должны надуваться. Выложите готовые палянички на тарелку и смажьте их маслом. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить буцики. Это старинное украинское блюдо точно понравится многим. Поделитесь с друзьями