Ленивый «Медовик» из 1 яйца. Рецепт без коржей: так быстро вы ещё не готовили

Медовик появился весьма необычным и противоречивым способом. Дело в том, что этот торт был приготовлен специально для императрицы Елизаветы Алексеевны Романовой. Однако, императрица не любила мед.

Как получилось так, что медовик подали на стол к Елизавете Алексеевне?

Новый кондитер не знал о плохом отношении императрицы к меду. Поэтому он на свой вкус сделал десерт.

Поразительно, но торт императрице понравился. Позднее медовик стал одним из главных десертов для царской семьи.

Медовик успешно вырвался на мировую кондитерскую арену. Он до сих пор занимает первые позиции в числе самых продаваемых десертов мира.

Приготовим домашний медовик без коржей дома.

Ингредиенты теста для медовика:

яйцо — шт.;

сахар — 60 г;

сливочное масло — 70 г;

мед — 50 г;

мука — 220 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

соль — щепотка.

ванилин — щепотка.

Ингредиенты для крема:

сметана — 500 г;

сахар — 50 г.

Приготовление медовика:

В миску разбиваем яйца, высыпаем сахарный песок, добавляем мед и тщательно все перемешиваем. Выкладываем в смесь мягкое сливочное масло, смешиваем компоненты до однородности.

Высыпаем в смесь ½ часть муки, соль, ванилин и разрыхлитель, замешиваем тесто. Высыпаем в тесто остатки муки, вымешиваем руками, формируем не липкий плотный колобок.

Отщипываем от колобка небольшие кусочки, формируем шарики размером меньше, чем грецкие орехи.

Выкладываем шарики на противень, выпекаем 10 минут в духовке при 180 градусах.

После выпекания печенье остужаем. В это время готовим крем — взбиваем миксером сметану с сахаром до образования пышной массы.

Измельчаем 6 шариков печенья в мелкую крошку. Остальное печенье смешиваем с кремом.

50 грамм крема стоит оставить для декорирования торта.

Кладем крем с печеньем в кондитерскую форму диаметром 18 см, застеленную заранее пищевой пленкой. Отправляем торт в холодильник на 5-6 часов минимум.

Далее достаем торт из формы и из пищевой пленки, покрываем остатками крема верхушку и бока.

Остается только обсыпать весь торт крошкой.

Получается простой медовик без долгой готовки коржей и крема.