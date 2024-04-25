Свиная подбрюшина в рукаве: рецепт сытного мясного блюда на Пасху

ТАкое блюдо можно приготовить за пару дней до Пасхи.

Еще 10 дней – и Великий пост закончится светлым праздником Пасхи. Поэтому уже пора подумать, что вкусного поставить на воскресный стол после возвращения из храма с освященными куличами. Известный кулинарный блогер Юлия Симончук предлагает рецепт грудинки в рукаве. Сытное мясное блюдо станет настоящим наслаждением для тех, кто так долго соблюдал пост. Порадует оно своим вкусом и тех, кто просто любит вкусно покушать.

Кроме грудинки, можно брать свиную подбрюшину или бочок.

Подбрюшина/бочок/грудинка в рукаве

Ингредиенты:

подбрюшина/грудинка – 1 кг;

соль – 2 ч. л;

горчица – 2 ч. л;

чеснок – 5-7 зубчиков;

смесь итальянских трав – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Взять самый мясистый кусок подбрюшины, сделать в нем глубокие проколы ножом, как показала на видео.

Смешать соль, горчицу, итальянские травы, чеснок и натереть ими кусок подбрюшины. В разрезы эту смесь тоже добавить.

Переложить мясо в рукав для запекания и запекаем в разогретой духовке при 190 градусах около 1,5 часа.

Выключить духовку и дать мясу остыть прямо в ней. Далее на несколько часов, а лучше всего на ночь отправить в холодильник.

Перед подачей на стол порезать на порционные кусочки.

Читайте также:

Запеченная свинина с ананасами: рецепт праздничного блюда

Свинина, тушеная с грибами в сметанном соусе: рецепт сытного блюда на ужин

Свинина, томленная в пиве: блюдо, которое тает во рту