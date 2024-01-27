Способы приготовления риса: как его готовят продвинутые хозяйки

Рис является одним из наиболее популярных и вкусных продуктов питания.

На полках магазинов можно встретить различные его сорта и виды: длиннозернистый, среднезернистый, круглозернистый пропаренный, дикий, коричневый, басмати, жасмин и т.д.

Существует большое количество способов их приготовления. Остановимся на самых распространенных.

Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 27.01.2024 11:10 Проверено редакциейСодержаниеКлассическийСпособ «плова»Способ «макарон»Для суши

Классический

В посуду с толстым дном высыпать промытый рис в пропорциях, указанных на упаковке. Потом залить холодной водой и варить 20 мин с момента закипания.

Затем отключить огонь и подержать под крышкой 10 мин. Если рис пропаренный, то можно его подавать на стол сразу после приготовления. Этот способ подойдет для всех видов и сортов риса.

Способ «плова»

В глубокой сковородке разогреть масло, засыпать промытый рис, посолить и обжарить 2 мин, постоянно помешивая. Потом залить кипятком и варить 18 мин до полного впитывания воды.

После приготовления оставить под крышкой на 5-8 мин. Особенно вкусные этим способом получаются каши, которые сварены из басмати и жасмин.

Способ «макарон»

В кипящую воду выложить промытый рис, варить 35 мин, потом промыть его проточной водой и вернуть назад в горячую кастрюлю, дать настояться 10 мин и добавить сливочное масло и соль по вкусу. Для готовки лучше всего использовать коричневый рис.

Для суши

Промытый рис залить холодной водой, варить после закипания 15 мин, снять с огня и дать настояться еще 15 мин.

Готовую крупу необходимо залить специальной заправкой, состоящей из рисового уксуса, сахара, соли и подогретой на огне до полного растворения. Для приготовления этого блюда необходимо использовать специальный японский рис, но можно заменить его на круглозернистый.

С куркумой

Промытый рис басмати высыпать в сковородку с маслом и куркумой, обжаривать под крышкой около 5 мин, потом залить холодной водой и варить 10 мин после закипания, посолить в конце приготовления. Подержать под крышкой 15 мин.

Все эти базовые способы можно разнообразить добавлением различных приправ как в момент приготовления крупы, так и перед подачей на стол.

Рис прекрасно сочетается с карри, гвоздикой, шафраном, корицей, зирой, барбарисом.

Варить все каши необходимо на медленном огне, чтобы зерна успели приготовиться и в пропорциях, указанных на упаковке.

Также каши можно сделать сладкими добавив молоко, мед, орехи, различные ягодные джемы. А можно добавить мясо, грибы, овощи и получить прекрасный гарнир.

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