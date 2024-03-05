Вкусный домашний хлеб: как испечь хлеб всего из четырех ингредиентов

Этот хлеб готовится очень просто и быстро. И выпекается в обычной духовке.

Это популярный рецепт хлеба, который готовится невероятно просто. Рецепт был придуман американским пекарем Джимом Лэхей. В нем всего четыре ингредиента, включая соль. Хлеб получается вкусным, с тонкой хрустящей корочкой. Рецептом поделились на сайте Kamelena.

Домашний хлеб

Ингредиенты:

400 г муки;

350 мл воды;

1,5 ч. л. соли;

0,3 ч. л. сухих дрожжей.

Муку, соль, дрожжи положите в миску и перемешайте ложкой. Влейте теплую, но не горячую воду, опять перемешайте и оставьте тесто на 12-24 часа. На сайте рекомендуют оставлять тесто на 18 часов. Это будет оптимально.

Понадобится толстостенная емкость, подходящая для духовки (обязательно с крышкой). Поставьте форму с крышкой в духовку, и разогреть духовку вместе с формой до 230-250 градусов.

В оригинальном рецепте тесто предлагают сформировать перед выпечкой. На присыпанном мукой столе соберите расплывающееся тесто руками в конверт, затем переложите на посыпанное отрубями или манкой полотенце, и уже с помощью полотенца переложите в горячую форму.

Но можно не пачкать руки, стол и полотенце. Быстро смажьте горячую форму с помощью кисточки кусочком сливочного масла и аккуратно вытряхните туда все тесто с помощью лопатки.

Закройте форму крышкой, и быстро верните в духовку. Выпекайте примерно 30-40 минут, затем снимите крышку и выпекайте еще 10-20 минут или до золотистой корочки.

Если вы хотите получить более мягкую корочку, заверните готовый хлеб в полотенце, накройте пакетом и оставьте до полного остывания.

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