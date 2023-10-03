Стала известна смертельная для человека доза острого перца

Диетолог Ирина Мансурова рассказала изданию «Лайф», какая порция острого перца может стать смертельной для человека.

Эксперт отметила, что остроту перца определяет процент содержания в нем вещества капсаицина. В норме перец разгоняет обмен веществ и запускает иммунитет — однако польза будет заметна только при умеренном употреблении продукта.

Для среднестатистического взрослого европейца достаточно 1,5 мг капсаицина в сутки. С пищей максимальное потребление вещества может возрасти до 200 мг/сутки, однако превышать эту планку уже опасно. Доза в 6000 мг/сутки станет для практически любого человека смертельной.

Организм просто не сможет блокировать болевые ощущения с помощью выработки эндорфина. Зависимость от острой пищи, по словам диетолога, развивается очень быстро, а отказаться от нее крайне трудно.

Доктор Мансурова рассказала о перце на фоне новостей о Майке Джеке — человеке, который установил мировой рекорд по поеданию жгучего перца. За шесть минут житель Канады съел 50 перцев. После этого участник проглотил еще 85 перцев, но уже без привязки ко времени.

Употребил ли Майк смертельную дозу перца — неизвестно, ведь процент содержания капсаицина и степень натренированности мужчины остались тайной.