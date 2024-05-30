Торт «Черный принц». Простой рецепт на кефире

Новые рецепты

История торта «Чёрный принц» уходит корнями в далёкое прошлое, когда кулинары экспериментировали с различными ингредиентами и создавали новые десерты.

Существует несколько версий происхождения этого торта.

Одна из них гласит, что торт «Чёрный принц» появился в Англии в XVIII веке. Тогда он представлял собой шоколадный бисквит, пропитанный фруктовым сиропом и украшенный взбитыми сливками. Торт получил своё название благодаря тёмному шоколаду, который использовался для его приготовления.

Сегодня торт «Чёрный принц» остаётся одним из самых популярных десертов. Его готовят по разным рецептам, добавляя различные ингредиенты и создавая новые вариации. Но неизменным остаётся одно — это всегда вкусный и красивый торт, который станет украшением любого стола.

Ингредиенты для теста:

кефир — 500 мл;

мука — 500 мл;

сахар — 250 мл;

какао — 2 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

яйцо — 2 шт.

Ингредиенты для крема:

сливочное масло — 200 г;

сметана 15-20% — 500 г;

сахар — 250 г;

темный шоколад — 50 г.

Приготовление торта «Чёрный принц»:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем сахар и тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Выливаем в смесь кефир, просеиваем какао и муку.

Высыпаем в смесь также разрыхлитель и соду, аккуратно миксером замешиваем гладкое густое тесто. Застилаем формы для выпечки пергаментом, делим тесто на две части и выливаем в формы.

Выпекаем коржи при 180 градусах 30-40 минут. Для крема укладываем в тару сливочное масло, высыпаем сахар, добавляем сметану и взбиваем до однородности.

Освобождаем коржи от пергамента и даем остыть. Делим пару коржей надвое каждый. Остатки бисквита измельчаем до состояния крошки.

Смазываем каждый корж кремом, укладываем в кондитерское кольцо, собираем торт. Посыпаем верхушку торта тертым шоколадом и отправляем на час в холодильник.

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После приготовления торт можно посыпать бисквитной крошкой и шоколадом с боковых сторон. Получается простой сладкий торт «Чёрный принц».