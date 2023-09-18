Стали известны продукты, которые выводят излишки сахара

Диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких овощах содержится больше всего клетчатки. Об этом сообщает «Москва 24».

Самыми богатыми источниками клетчатки, со слов эксперта, являются свекла, сельдерей, морковь и капуста. Эти продукты выводят излишки сахара, радионуклиды и соли тяжелых металлов из организма.

Полезны будут зерновые, бобовые, зелень и ягоды — особенно черника, клюква и брусника. К ним врач советует добавить сухофрукты — в них тоже содержится много пищевых волокон.

Еще одно преимущество богатой клетчаткой еды состоит в том, что она очищает кровь от плохого холестерина. А вот некоторые популярные блюда, как недавно стало известно, бьют по сердечно-сосудистой системе не хуже трансжиров. К вредным гарнирам эксперты отнесли картофель, белый рис и макароны — с ними кардиолог Анна Кореневич посоветовала быть аккуратнее.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев назвал варенье из клубники и абрикосов самыми опасными для здоровья — виной всему чрезмерное содержание сахара. Лучший способ приготовления сладких заготовок из других фруктов и ягод — это любимая многими хозяйками пятиминутка. При быстрой варке во фруктах и ягодах сохранится большая часть витаминов, антиоксидантов и клетчатки.