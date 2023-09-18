Описание приготовления:

Количество сахара зависит от сорта тыквы, его можно добавить больше или вообще не добавлять. Если любите сок с мякотью, можно во время варки перемешивать тыкву и даже немного продавить в сок. При желании в тыкву можно добавить дольки яблок, апельсина и лимона. Это придаст соку больше аромата и вкуса. Из двух килограмм тыквы получается примерно один литр сока.

Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Тыква 1 Килограмм

Сахар 1 Ст. ложка

Вода По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

37 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тыквенный сок в соковарке на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тыквенного сока в соковарке на зиму. Тыкву тщательно вымойте в горячей воде мягкой щеткой от грязи.

Тыкву разрежьте на сегменты, удалите семечки и твердую внешнюю корку. Порежьте мякоть на кусочки.

Выложите тыкву в сито соковарки и посыпьте сахаром. В нижнюю часть соковарки налейте воду до отметки и соберите ее, закрутив носик для слива сока.

Собранную соковарку поставьте на сильный огонь и доведите до кипения воды. После этого убавьте огонь до среднего уровня и готовьте в течение 2 часов.

Когда отсек для сбора сока заполнится, отключите огонь. Банки для сока тщательно вымойте в горячей воде с содой, сполосните и стерилизуйте удобным способом, крышки прокипятите. Через носик слейте сок в подготовленные банки и плотно закройте. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания. После этого уберите на хранение.

Хороших заготовок!