Описание приготовления:
Количество сахара зависит от сорта тыквы, его можно добавить больше или вообще не добавлять. Если любите сок с мякотью, можно во время варки перемешивать тыкву и даже немного продавить в сок. При желании в тыкву можно добавить дольки яблок, апельсина и лимона. Это придаст соку больше аромата и вкуса. Из двух килограмм тыквы получается примерно один литр сока.
Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Тыква 1 Килограмм
- Сахар 1 Ст. ложка
- Вода По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
37 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тыквенный сок в соковарке на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тыквенного сока в соковарке на зиму. Тыкву тщательно вымойте в горячей воде мягкой щеткой от грязи.
Тыкву разрежьте на сегменты, удалите семечки и твердую внешнюю корку. Порежьте мякоть на кусочки.
Выложите тыкву в сито соковарки и посыпьте сахаром. В нижнюю часть соковарки налейте воду до отметки и соберите ее, закрутив носик для слива сока.
Собранную соковарку поставьте на сильный огонь и доведите до кипения воды. После этого убавьте огонь до среднего уровня и готовьте в течение 2 часов.
Когда отсек для сбора сока заполнится, отключите огонь. Банки для сока тщательно вымойте в горячей воде с содой, сполосните и стерилизуйте удобным способом, крышки прокипятите. Через носик слейте сок в подготовленные банки и плотно закройте. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания. После этого уберите на хранение.
Хороших заготовок!