Она вас точно удивит, а еще ее так легко и доступно готовить: любимое блюдо принца Гарри

Когда мы думаем о королевской семье, мы думаем о великолепии и обстоятельствах, элегантности и этикете, а также жизни в полной роскоши. Однако это не всегда так.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Жизнь королевской семьи давно романтизируется, а еще так интересно, что пробуют те, которые могут позволить себе все. Принц Гарри, недавно отпраздновавший свой День рождения, имеет довольно простые вкусы.

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Что нравится принцу

Типичным завтраком для него есть вафли. Одной из самых известных английских кулинарных традиций, которую подражают герцог и герцогиня Сассекские, является Sunday Roast, сытная тарелка с жареным мясом, йоркширским пудингом, начинкой, подливкой, жареным картофелем жареными овощами.

Согласно автобиографии, недавно опубликованной принцом Гарри, его любимой пищей является жареная курица. Это был первый ужин, который приготовили вместе Гарри и Меган.

Рецепт жареной курицы

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Невероятный ужин/ Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 курица (приблизительно 1,5 – 2 килограмма), разделенная на части;

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;

– соль и свежемолотый черный перец по вкусу;

– пол стакана натурального йогурта (примерно 120 грамм);

– 2 – 3 зубчика чеснока, мелко нарезанные;

– 1 лимон (сок и цедра);

– полчайной ложки куркумы.

Приготовление:

Для маринада смешайте в миске йогурт, чеснок, сок и цедру лимона, соль, куркуму. Хорошо перемешайте все.

Положите части курятины в миску с маринадом, а затем поместите их в холодильник на 1 – 2 часа. Если у вас есть больше времени, курицу можно мариновать и больше – это усилит вкус.

Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия.

Жарьте курицу в духовке в течение примерно 45 – 60 минут или до тех пор, пока она не станет золотистой.

После готовности извлеките курицу из духовки и дайте ей немного остыть перед подачей на стол.

Подавайте жареную курицу как главное блюдо со свежими овощами, картофелем или пастой по вашему выбору.

Этот пирог растопит любое сердце.