ГлавнаяРецептыОна вас точно удивит, а еще ее так легко и доступно готовить: любимое блюдо принца Гарри Она вас точно удивит, а еще ее так легко и доступно готовить: любимое блюдо принца Гарри На чтение: 2 минуты Когда мы думаем о королевской семье, мы думаем о великолепии и обстоятельствах, элегантности и этикете, а также жизни в полной роскоши. Однако это не всегда так. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Жизнь королевской семьи давно романтизируется, а еще так интересно, что пробуют те, которые могут позволить себе все. Принц Гарри, недавно отпраздновавший свой День рождения, имеет довольно простые вкусы. Интересно По силам даже аматору: куриный шашлык с сезонными овощами за считанные минуты Что нравится принцу Типичным завтраком для него есть вафли. Одной из самых известных английских кулинарных традиций, которую подражают герцог и герцогиня Сассекские, является Sunday Roast, сытная тарелка с жареным мясом, йоркширским пудингом, начинкой, подливкой, жареным картофелем жареными овощами. Согласно автобиографии, недавно опубликованной принцом Гарри, его любимой пищей является жареная курица. Это был первый ужин, который приготовили вместе Гарри и Меган. Рецепт жареной курицы Время: 1,5 часа Порций: 4 Невероятный ужин/ Фото unsplash Ингредиенты: – 1 курица (приблизительно 1,5 – 2 килограмма), разделенная на части; – 2 – 3 столовые ложки растительного масла; – соль и свежемолотый черный перец по вкусу; – пол стакана натурального йогурта (примерно 120 грамм); – 2 – 3 зубчика чеснока, мелко нарезанные; – 1 лимон (сок и цедра); – полчайной ложки куркумы. Приготовление: Для маринада смешайте в миске йогурт, чеснок, сок и цедру лимона, соль, куркуму. Хорошо перемешайте все. Положите части курятины в миску с маринадом, а затем поместите их в холодильник на 1 – 2 часа. Если у вас есть больше времени, курицу можно мариновать и больше – это усилит вкус. Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. Жарьте курицу в духовке в течение примерно 45 – 60 минут или до тех пор, пока она не станет золотистой. После готовности извлеките курицу из духовки и дайте ей немного остыть перед подачей на стол. Подавайте жареную курицу как главное блюдо со свежими овощами, картофелем или пастой по вашему выбору. Этот пирог растопит любое сердце. Поделитесь с друзьями