ГлавнаяРецептыКакие закрутки следует делать осенью, чтобы зимой не жалеть Какие закрутки следует делать осенью, чтобы зимой не жалеть На чтение: 4 минуты Чтобы зимой наслаждаться дарами лета, начинать заготовки нужно осенью. Овощные закрутки – всегда вкусная и быстрая закуска к столу, когда гости на пороге. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил подборку рецептов зимней консервации, которую вы должны приготовить осенью, чтобы зимой не жалеть. Среди перечня огурцы, помидоры, грибы, икра и квашеная капуста. Читайте также На мангале, в духовке и на сковороде: 3 способа приготовления куриных голеней на любой вкус Итак, не медлим – готовим самые вкусные закрутки из овощей на зиму осенью. Сладкие огурцы Время: 2 часа Порции: 2 Консервированные огурцы / Фото Ингредиенты: – 800 граммов огурцов; – 3 ложки 9% уксуса; – 3 ложки сахара; – 1 ложка соли; – 800 граммов воды; – 2 листика вишни; – 10 граммов петрушки; – 10 граммов укропа; – 1 лавровый лист; – чеснок; – 5 горошин черного перца. Приготовление: Тщательно моем огурцы и заливаем водой на 1 час. Не забываем подготовить остальные ингредиенты: помыть и просушить на бумажном полотенце. Выкладываем чеснок, зелень, листья и перец горошком на дно банки. Плотно выкладываем огурцы и заливаем их кипяченой водой, чтобы жидкость доходила до «плечиков» банки. Накрываем крышкой и даем постоять 15 минут. Сливаем воду в сотейник, добавляем сахар и соль. Доводим до кипения и выключаем огонь. Вливаем уксус и снова заливаем банки по «плечикам». Закрываем все крышками, переворачиваем банки вверх дном и укутываем до полного охлаждения. Помидоры по-грузински Время: 8 часов Порции: 2 Ингредиенты: – 2 килограмма помидоров; – 2 головки чеснока; – 4 сладких перца; – зелень; – 2 перца чили; – 100 граммов уксуса; – 100 граммов сахара; – 100 граммов масла; – 2 столовые ложки соли. Приготовление: Тщательно моем все овощи. Разрезаем помидоры половинками. Пропускаем через мясорубку перец, чеснок и два красных жгучих перца. Перемешиваем. Мелко нарезаем свежую зелень: петрушка, кинза. Укладываем слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем овощную смесь, зелень. Закрываем банку крышкой и убираем в холодильник в перевернутом виде. Через 8 часов помидоры готовы к употреблению. Затем держим банку в обычном положении. Квашеная капуста Время: 4 дня Порции: 2 Квашеная капуста / Фото Eating well Ингредиенты: – 2 – 3 килограмма белокочанной капусты; – 150 граммов моркови; – 2 лавровых листа; – 6 горошин душистого перца; – 1,5 ложки соли; – 1,5 ложки сахара; – 1 литр воды. Приготовление: Тщательно вымойте и почистите морковь, натрите ее на грубой терке. Капусту нашинкуйте мелко, можно использовать специальную шинковку. В большой миске соедините морковь и капусту, добавьте перец, лавровые листики и тщательно перемешайте. Плотно вложите капусту в 3-х литровую банку. Для приготовления соле соедините воду, соль и сахар. Доведите рассол до кипения и оставьте охлаждаться. Залейте капусту рассолом и оставьте в теплом месте. В процессе брожения капусту нужно прокалывать вилкой для выхода углекислого газа. Рекомендуем банку ставить в широкую емкость, чтобы рассол из банки не вытекал. На третий день квашеная капуста готова. Плотно закройте банку крышкой и отправьте на хранение в холодильник. Кабачкова икра Время: 3 часа Порции: 2 Ингредиенты: – 3 килограмма кабачков; – 50 граммов репчатого лука; – 250 граммов томатного соуса; – 250 граммов масла; – 100 граммов сахара; – 4 зубчика чеснока; – 2 ложки соли; – 1 чайная ложка черного перца; – 1 ложка 9% уксуса. Приготовление: Банки для кабачковой икры промываем в проточной воде с моющим средством. Стерилизуем в духовке, на пару или в микроволновке. Крышки кипятим в кастрюле с водой 10 – 15 минут. Вымытые кабачки очищаем от кожуры и нарезаем на небольшие кубики, выкладываем в большую кастрюлю, добавляем немного воды и ставим тушиться на 40 минут. Если кабачки пожилые необходимо все вырезать семена. Лук мелко нарезаем. Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим ее до готовности. После 40 минут тушения, сливаем воду из кабачков и добавляем обжаренный лук, томатный соус, соль, специи, выжатый чеснок, растительное масло. Накрываем крышкой и тушим еще 1 час помешивая. Перебиваем полученную массу блендером. Возвращаем на плиту, добавляем сахар и уксус и варим еще около 5 минут. Выключаем огонь и разливаем горячую кабачковую икру в стерильные банки, закрываем крышками. Переворачиваем верх дном, тщательно укутываем и оставляем на ночь. Маринованные шампиньоны Время: 8 – 10 часов Порции: 2 Маринованные шампиньоны / Фото Taste of home Ингредиенты: – 500 граммов грибов; – 1 столовая ложка соли (без горки); – 3 столовые ложки подсолнечного масла; – 3 столовые ложки соевого соуса; – 4 чайные ложки 9% уксуса; – лавровый лист; – 5 – 6 горошек черного перца; – 0,5 чайной ложки сахара; – 4 – 5 зубчиков чеснока; – свежая зелень (петрушка, кинза). Приготовление: Тщательно промываем грибы проточной водой. Отвариваем их в подсоленной воде около 10 минут. Для приготовления маринада смешиваем подсолнечное масло, соус, соль, сахар, черный перец горошком, лавровый лист, чеснок и свежую зелень. Перемешиваем. Полностью сливаем воду из грибов. Грибы добавляем в маринад и перемешиваем. Накрываем грибы пищевой пленкой, оставляем на 10 – 12 часов в холодильнике. Грибы готовы к употреблению. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями