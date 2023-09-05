Какие закрутки следует делать осенью, чтобы зимой не жалеть

Чтобы зимой наслаждаться дарами лета, начинать заготовки нужно осенью. Овощные закрутки – всегда вкусная и быстрая закуска к столу, когда гости на пороге. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил подборку рецептов зимней консервации, которую вы должны приготовить осенью, чтобы зимой не жалеть. Среди перечня огурцы, помидоры, грибы, икра и квашеная капуста. Читайте также На мангале, в духовке и на сковороде: 3 способа приготовления куриных голеней на любой вкус Итак, не медлим – готовим самые вкусные закрутки из овощей на зиму осенью. Сладкие огурцы Время: 2 часа

2 часа Порции: 2 Консервированные огурцы / Фото Ингредиенты:

– 800 граммов огурцов;

– 3 ложки 9% уксуса;

– 3 ложки сахара;

– 1 ложка соли;

– 800 граммов воды;

– 2 листика вишни;

– 10 граммов петрушки;

– 10 граммов укропа;

– 1 лавровый лист;

– чеснок;

– 5 горошин черного перца. Приготовление: Тщательно моем огурцы и заливаем водой на 1 час. Не забываем подготовить остальные ингредиенты: помыть и просушить на бумажном полотенце.

Выкладываем чеснок, зелень, листья и перец горошком на дно банки.

Плотно выкладываем огурцы и заливаем их кипяченой водой, чтобы жидкость доходила до «плечиков» банки. Накрываем крышкой и даем постоять 15 минут.

Сливаем воду в сотейник, добавляем сахар и соль. Доводим до кипения и выключаем огонь. Вливаем уксус и снова заливаем банки по «плечикам».

Закрываем все крышками, переворачиваем банки вверх дном и укутываем до полного охлаждения. Помидоры по-грузински Время: 8 часов

8 часов Порции: 2 Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 2 головки чеснока;

– 4 сладких перца;

– зелень;

– 2 перца чили;

– 100 граммов уксуса;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов масла;

– 2 столовые ложки соли. Приготовление: Тщательно моем все овощи. Разрезаем помидоры половинками.

Пропускаем через мясорубку перец, чеснок и два красных жгучих перца. Перемешиваем.

Мелко нарезаем свежую зелень: петрушка, кинза.

Укладываем слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем овощную смесь, зелень.

Закрываем банку крышкой и убираем в холодильник в перевернутом виде.

Через 8 часов помидоры готовы к употреблению. Затем держим банку в обычном положении. Квашеная капуста Время: 4 дня

4 дня Порции: 2 Квашеная капуста / Фото Eating well Ингредиенты:

– 2 – 3 килограмма белокочанной капусты;

– 150 граммов моркови;

– 2 лавровых листа;

– 6 горошин душистого перца;

– 1,5 ложки соли;

– 1,5 ложки сахара;

– 1 литр воды. Приготовление: Тщательно вымойте и почистите морковь, натрите ее на грубой терке.

Капусту нашинкуйте мелко, можно использовать специальную шинковку.

В большой миске соедините морковь и капусту, добавьте перец, лавровые листики и тщательно перемешайте.

Плотно вложите капусту в 3-х литровую банку.

Для приготовления соле соедините воду, соль и сахар. Доведите рассол до кипения и оставьте охлаждаться.

Залейте капусту рассолом и оставьте в теплом месте.

В процессе брожения капусту нужно прокалывать вилкой для выхода углекислого газа. Рекомендуем банку ставить в широкую емкость, чтобы рассол из банки не вытекал.

На третий день квашеная капуста готова. Плотно закройте банку крышкой и отправьте на хранение в холодильник. Кабачкова икра Время: 3 часа

3 часа Порции: 2 Ингредиенты:

– 3 килограмма кабачков;

– 50 граммов репчатого лука;

– 250 граммов томатного соуса;

– 250 граммов масла;

– 100 граммов сахара;

– 4 зубчика чеснока;

– 2 ложки соли;

– 1 чайная ложка черного перца;

– 1 ложка 9% уксуса. Приготовление: Банки для кабачковой икры промываем в проточной воде с моющим средством. Стерилизуем в духовке, на пару или в микроволновке. Крышки кипятим в кастрюле с водой 10 – 15 минут.

Вымытые кабачки очищаем от кожуры и нарезаем на небольшие кубики, выкладываем в большую кастрюлю, добавляем немного воды и ставим тушиться на 40 минут. Если кабачки пожилые необходимо все вырезать семена.

Лук мелко нарезаем. Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим ее до готовности.

После 40 минут тушения, сливаем воду из кабачков и добавляем обжаренный лук, томатный соус, соль, специи, выжатый чеснок, растительное масло. Накрываем крышкой и тушим еще 1 час помешивая.

Перебиваем полученную массу блендером. Возвращаем на плиту, добавляем сахар и уксус и варим еще около 5 минут.

Выключаем огонь и разливаем горячую кабачковую икру в стерильные банки, закрываем крышками. Переворачиваем верх дном, тщательно укутываем и оставляем на ночь. Маринованные шампиньоны Время: 8 – 10 часов

8 – 10 часов Порции: 2 Маринованные шампиньоны / Фото Taste of home Ингредиенты:

– 500 граммов грибов;

– 1 столовая ложка соли (без горки);

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 4 чайные ложки 9% уксуса;

– лавровый лист;

– 5 – 6 горошек черного перца;

– 0,5 чайной ложки сахара;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– свежая зелень (петрушка, кинза). Приготовление: Тщательно промываем грибы проточной водой. Отвариваем их в подсоленной воде около 10 минут.

Для приготовления маринада смешиваем подсолнечное масло, соус, соль, сахар, черный перец горошком, лавровый лист, чеснок и свежую зелень. Перемешиваем.

Полностью сливаем воду из грибов. Грибы добавляем в маринад и перемешиваем.

Накрываем грибы пищевой пленкой, оставляем на 10 – 12 часов в холодильнике. Грибы готовы к употреблению. Приятного аппетита!