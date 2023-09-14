Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из фасоли с морковью и луком. Из зелени также можно использовать кинзу и укроп. Вместо оливкового масла салат можно заправить майонезом. Салат получается сытным, сочным и подойдет для вегетарианского меню.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Фасоль консервированая 250 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Солёный огурец 2 Штуки (или маринованный)

Масло оливковое 2 Чайных ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Зелень 15 Грамм (петрушка, зеленый лук)

Количество порций 2

Калорийность

77 ккал

Калорийность

4 г

Белки

2 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из фасоли с морковью и луком»

Подготовьте все ингредиенты.

Консервированную фасоль откиньте на сито и промойте, дайте стечь воде и слегка обсушите.

Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски. Репчатый лук нарежьте перьями.

На среднем огне обжарьте репчатый лук и морковь до золотистого цвета примерно 5-10 минут.

Огурец нарежьте соломкой, а зелень мелко порубите.

Соедините подготовленные ингредиенты в миске. Заправьте салат оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте.

Салат из фасоли с морковью и луком готов, приятного вам аппетита!