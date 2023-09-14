Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из фасоли с морковью и луком. Из зелени также можно использовать кинзу и укроп. Вместо оливкового масла салат можно заправить майонезом. Салат получается сытным, сочным и подойдет для вегетарианского меню.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Фасоль консервированая 250 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Солёный огурец 2 Штуки (или маринованный)
- Масло оливковое 2 Чайных ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Зелень 15 Грамм (петрушка, зеленый лук)
Количество порций 2
Калорийность
77 ккал
Калорийность
4 г
Белки
2 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из фасоли с морковью и луком»
Подготовьте все ингредиенты.
Консервированную фасоль откиньте на сито и промойте, дайте стечь воде и слегка обсушите.
Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски. Репчатый лук нарежьте перьями.
На среднем огне обжарьте репчатый лук и морковь до золотистого цвета примерно 5-10 минут.
Огурец нарежьте соломкой, а зелень мелко порубите.
Соедините подготовленные ингредиенты в миске. Заправьте салат оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте.
Салат из фасоли с морковью и луком готов, приятного вам аппетита!