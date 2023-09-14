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Салат из фасоли с морковью и луком

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Салат из фасоли с морковью и луком

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из фасоли с морковью и луком. Из зелени также можно использовать кинзу и укроп. Вместо оливкового масла салат можно заправить майонезом. Салат получается сытным, сочным и подойдет для вегетарианского меню.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Фасоль консервированая 250 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Солёный огурец 2 Штуки (или маринованный)
  • Масло оливковое 2 Чайных ложки
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Зелень 15 Грамм (петрушка, зеленый лук)

Количество порций 2

Калорийность

77 ккал

Калорийность

4 г

Белки

2 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из фасоли с морковью и луком»

Салат из фасоли с морковью и луком

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из фасоли с морковью и луком

Консервированную фасоль откиньте на сито и промойте, дайте стечь воде и слегка обсушите.

Салат из фасоли с морковью и луком

Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски. Репчатый лук нарежьте перьями.

Салат из фасоли с морковью и луком

На среднем огне обжарьте репчатый лук и морковь до золотистого цвета примерно 5-10 минут.

Салат из фасоли с морковью и луком

Огурец нарежьте соломкой, а зелень мелко порубите.

Салат из фасоли с морковью и луком

Соедините подготовленные ингредиенты в миске. Заправьте салат оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте.

Салат из фасоли с морковью и луком

Салат из фасоли с морковью и луком готов, приятного вам аппетита!

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