Стало известно, почему нельзя пить кофе во время простуды

При простуде эффективными «лекарствами» становятся горячие напитки: после них спадает жар, успокаивается боль в горле, уходит насморк и кашель. Если речь о чае с имбирем или горячем молоке, то это правда. А вот от кофе, говорят эксперты, во время болезни лучше отказаться. Об этом сообщает «Вокруг Света» со ссылкой на мнения ученых.

Кофе, в отличие от других напитков, мешает быстрому засыпанию и в целом дестабилизирует сон. А отдых, как известно, очень важен для болеющего человека — в это время иммунная система работает на полную силу, говорит профессор Суан Хасиг. Поэтому, отмечает эксперт, при болезни выбор стоит сделать в пользу успокаивающих напитков.

Также при гриппе и ОРВИ важно поддерживать нормальный водный баланс. Если жидкости в организме достаточно, то мокрота отходит легче, а интенсивность выделений из носа снижается. Нутрициолог Дэниел Монти напомнил, что чай и компот с этим помогут, а кофе — нет, так как он обладает мочегонным эффектом и провоцирует легкое обезвоживание.

Во время некоторых вирусных заболеваний человек может столкнуться с расстройством желудка, тошнотой и диареей. О кофе, продукте со слабительным эффектом, во время таких обострений придется забыть.

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