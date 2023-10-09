Описание приготовления:
Благодаря тому, что во время приготовления ничего не мешается, тыква сохраняет свою целостность. Говядина и тыква пропитываются соками друг друга, и вы получаете полноценное второе блюдо. При желании можно добавить репчатый лук и чеснок.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Говядина / Тыква Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 500 Грамм
- Тыква 500 Грамм
- Вода 200 Грамм
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Аджика сухая 1/2 Чайных ложки
- Петрушка По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
103 ккал
Калорийность
8 г
Белки
7 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Говядина с тыквой в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говядины с тыквой в духовке. Тыкву вымойте и вытрите.
Тыкву очистите от кожуры и семечек, нарежьте средними кусочками. В сковороду налейте половину растительного масла и разогрейте на среднем огне. Выложите тыкву и обжаривайте в течение 3 минут, переложите в миску.
Говядину порежьте на кусочки, в сковороду после тыквы налейте оставшееся растительное масло и обжарьте говядину на сильном огне до румяной корочки со всех сторон.
Обжаренную говядину выложите в миску с тыквой. Все посолите, поперчите и добавьте аджику. Все перемешайте и переложите в форму для запекания. Влейте в форму воду и закройте фольгой. Запекайте говядину с тыквой в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 1.5 часов. После этого удалите фольгу и запекайте еще 10 минут.
Приятного аппетита!