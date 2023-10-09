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Говядина с тыквой в духовке

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Говядина с тыквой в духовке

Описание приготовления:

Благодаря тому, что во время приготовления ничего не мешается, тыква сохраняет свою целостность. Говядина и тыква пропитываются соками друг друга, и вы получаете полноценное второе блюдо. При желании можно добавить репчатый лук и чеснок.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Говядина / Тыква Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина 500 Грамм
  • Тыква 500 Грамм
  • Вода 200 Грамм
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
  • Аджика сухая 1/2 Чайных ложки
  • Петрушка По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

103 ккал

Калорийность

8 г

Белки

7 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Говядина с тыквой в духовке»

Говядина с тыквой в духовке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говядины с тыквой в духовке. Тыкву вымойте и вытрите.

Говядина с тыквой в духовке

Тыкву очистите от кожуры и семечек, нарежьте средними кусочками. В сковороду налейте половину растительного масла и разогрейте на среднем огне. Выложите тыкву и обжаривайте в течение 3 минут, переложите в миску.

Говядина с тыквой в духовке

Говядину порежьте на кусочки, в сковороду после тыквы налейте оставшееся растительное масло и обжарьте говядину на сильном огне до румяной корочки со всех сторон.

Говядина с тыквой в духовке

Обжаренную говядину выложите в миску с тыквой. Все посолите, поперчите и добавьте аджику. Все перемешайте и переложите в форму для запекания. Влейте в форму воду и закройте фольгой. Запекайте говядину с тыквой в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 1.5 часов. После этого удалите фольгу и запекайте еще 10 минут.

Говядина с тыквой в духовке

Приятного аппетита!

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