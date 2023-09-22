Как из простого Минтая приготовить очень вкусное блюдо. Рыба под маринадом: проверенный рецепт

До определенного момента времени историки считали, что люди довольно долго питались лишь мясом животных. При этом, племена игнорировали употребление в пищу рыбы. Но, последние исследования показали, что рыбный промысел появился на Земле примерно 400.000 лет назад.

С тех пор люди стали активно интересоваться рыбалкой, что привело к возникновению блюд из морепродуктов. Сейчас трудно представить продуктовые магазины без рыбы. Стоит попробовать приготовить, например, бюджетный минтай.

Ингредиенты для тушеного минтая:

Минтай — 700 г;

Чёрный молотый перец — 2 щепотки;

Репчатый лук — 200 г;

Морковь — 70 г;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Томатная паста — 2 ст.л.;

Сметана — ст.л.;

Мука — 2 ст.л.;

Вода — 600 мл.

Приготовление тушеного минтая:

Очищаем рыбу от внутренностей, удаляем голову и хвост. Нарезаем минтай поперек, на кусочки толщиной 1-2 см.

Важно, чтобы рыба полностью погружалась в соус.

Кусочки рыбы солим, посыпаем черным молотым перцем. Нарезаем мелкими кубиками репчатый лук. В сковороде с растительным маслом на сильном огне обжариваем лук до мягкости минуту.

Натираем на маленьких резцах терки морковь. Выкладываем морковь к луку, обжариваем пару минут.

Смешиваем томатную пасту с 230 мл воды. Вливаем воду в сковороду к луку и моркови. Смешиваем 120 мл воды со сметаной, вливаем в томатную смесь в сковороде.

По вкусу добавляем в подливу соль и черный молотый перец. Рыбные кусочки обваливаем в муке. Выкладываем рыбу в подливу, добавляем 1 стакан холодной воды.

Накрываем минтай крышкой и готовим на медленном огне 10 минут.

Затем рыбу переворачиваем, готовим аналогично 10 минут.

Подавать минтай советуем с гарниром в виде картофельного пюре. Перед тем, как выкладывать рыбу в подливе, ее можно обжарить — но этот этап необязателен.