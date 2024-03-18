Описание приготовления:

Подавать стейк с базиликом можно самостоятельно или в дополнении соуса, свежих или запеченных овощей, солений. Если вы любите мясо, обязательно приготовьте такой стейк. Легкий аромат базилика гармонично подчеркивает вкус мяса.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда / Стейк

Состав / Ингредиенты:

Говядина 200 Грамм (стейк)

Оливковое масло 50 Миллилитров

Базилик 10 Грамм

Специи 1 Чайная ложка (для мяса на гриле)

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

365 ккал

Калорийность

11 г

Белки

38 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Стейк с базиликом»

Подготовьте ингредиенты.

Базилик нарежьте произвольно, смешайте с оливковым маслом.

Тщательно смажьте стейк оливковым маслом и базиликом.

Посыпьте стейк специям. Маринуйте мясо минимум 3 часа.

Спустя время уберите базилик с мяса. Сковороду разогрейте и влейте оливковое масло.

Жарьте стейк с каждой стороны по 6 минут. После запечатайте мясо в фольгу и дайте ему дойти 10 минут. Готовое мясо посолите и поперчите. Подавайте стейк к столу.

Приятного аппетита!