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Стейк с базиликом

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Стейк с базиликом

Описание приготовления:

Подавать стейк с базиликом можно самостоятельно или в дополнении соуса, свежих или запеченных овощей, солений. Если вы любите мясо, обязательно приготовьте такой стейк. Легкий аромат базилика гармонично подчеркивает вкус мяса.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда / Стейк

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина 200 Грамм (стейк)
  • Оливковое масло 50 Миллилитров
  • Базилик 10 Грамм
  • Специи 1 Чайная ложка (для мяса на гриле)
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

365 ккал

Калорийность

11 г

Белки

38 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Стейк с базиликом»

Стейк с базиликом

Подготовьте ингредиенты.

Стейк с базиликом

Базилик нарежьте произвольно, смешайте с оливковым маслом.

Стейк с базиликом

Тщательно смажьте стейк оливковым маслом и базиликом.

Стейк с базиликом

Посыпьте стейк специям. Маринуйте мясо минимум 3 часа.

Стейк с базиликом

Спустя время уберите базилик с мяса. Сковороду разогрейте и влейте оливковое масло.

Стейк с базиликом

Жарьте стейк с каждой стороны по 6 минут. После запечатайте мясо в фольгу и дайте ему дойти 10 минут. Готовое мясо посолите и поперчите. Подавайте стейк к столу.

Стейк с базиликом

Приятного аппетита!

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