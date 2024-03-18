Описание приготовления:
Подавать стейк с базиликом можно самостоятельно или в дополнении соуса, свежих или запеченных овощей, солений. Если вы любите мясо, обязательно приготовьте такой стейк. Легкий аромат базилика гармонично подчеркивает вкус мяса.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда / Стейк
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 200 Грамм (стейк)
- Оливковое масло 50 Миллилитров
- Базилик 10 Грамм
- Специи 1 Чайная ложка (для мяса на гриле)
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
365 ккал
Калорийность
11 г
Белки
38 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Стейк с базиликом»
Подготовьте ингредиенты.
Базилик нарежьте произвольно, смешайте с оливковым маслом.
Тщательно смажьте стейк оливковым маслом и базиликом.
Посыпьте стейк специям. Маринуйте мясо минимум 3 часа.
Спустя время уберите базилик с мяса. Сковороду разогрейте и влейте оливковое масло.
Жарьте стейк с каждой стороны по 6 минут. После запечатайте мясо в фольгу и дайте ему дойти 10 минут. Готовое мясо посолите и поперчите. Подавайте стейк к столу.
Приятного аппетита!