Портал про города-курорты | Perekop

Самый вкусный десерт детства: проверенный рецепт идеальных трубочек с кремом

На чтение: 1 минута
Самый вкусный десерт детства: проверенный рецепт идеальных трубочек с кремом

Пожалуй, ни один человек не откажется от угощения сладкими трубочками с белковым кремом. Попробуйте приготовить их самостоятельно.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

По этому рецепту трубочки получатся идеальными. Они погрузят вас в детство.

Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром»

Трубочки с белково-заварным кремом

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 220 граммов муки;
– 100 граммов масла;
– 120 граммов сметаны;
– щепотка соли;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 яйца.

Крем:
– 100 миллилитров воды;
– 200 граммов сахара;
– 3 белка;
– лимонный сок по вкусу.

Приготовление:

  1. Муку, разрыхлитель и соль смешайте. Добавьте холодное масло и вымешайте до крошки.
  2. После этого добавьте сметану и желток. Вымешайте тесто и положите в холод на 15 минут.
  3. Раскатайте тесто и нарежьте на полоски. Намотайте их на формы, смажьте желтком и выпекайте 20 минут при 180 градусах.
  4. Тем временем соедините сахар и воду. Поставьте смесь на огонь. Когда она закипит, начните взбивать белки до пенки. Сироп нужно варить 10 – 15 минут после закипания.
  5. Постоянно взбивая белки, влейте в них тоненькой струйкой сироп. Когда масса станет держать форму, она будет готова.
  6. Переложите крем в кондитерский мешочек и начините трубочки.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить чрезвычайный десерт только из 2 ингредиентов.

Что будем искать? Например,Человек