Самый вкусный десерт детства: проверенный рецепт идеальных трубочек с кремом

Пожалуй, ни один человек не откажется от угощения сладкими трубочками с белковым кремом. Попробуйте приготовить их самостоятельно.

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По этому рецепту трубочки получатся идеальными. Они погрузят вас в детство.

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Трубочки с белково-заварным кремом

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 220 граммов муки;

– 100 граммов масла;

– 120 граммов сметаны;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 яйца.

Крем:

– 100 миллилитров воды;

– 200 граммов сахара;

– 3 белка;

– лимонный сок по вкусу.

Приготовление:

Муку, разрыхлитель и соль смешайте. Добавьте холодное масло и вымешайте до крошки. После этого добавьте сметану и желток. Вымешайте тесто и положите в холод на 15 минут. Раскатайте тесто и нарежьте на полоски. Намотайте их на формы, смажьте желтком и выпекайте 20 минут при 180 градусах. Тем временем соедините сахар и воду. Поставьте смесь на огонь. Когда она закипит, начните взбивать белки до пенки. Сироп нужно варить 10 – 15 минут после закипания. Постоянно взбивая белки, влейте в них тоненькой струйкой сироп. Когда масса станет держать форму, она будет готова. Переложите крем в кондитерский мешочек и начините трубочки.

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