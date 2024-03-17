ГлавнаяРецептыСамый вкусный десерт детства: проверенный рецепт идеальных трубочек с кремом Самый вкусный десерт детства: проверенный рецепт идеальных трубочек с кремом На чтение: 1 минута Пожалуй, ни один человек не откажется от угощения сладкими трубочками с белковым кремом. Попробуйте приготовить их самостоятельно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ По этому рецепту трубочки получатся идеальными. Они погрузят вас в детство. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Трубочки с белково-заварным кремом Время: 1 час Порций: 8 Ингредиенты: – 220 граммов муки; – 100 граммов масла; – 120 граммов сметаны; – щепотка соли; – 1 чайная ложка соли; – 2 яйца. Крем: – 100 миллилитров воды; – 200 граммов сахара; – 3 белка; – лимонный сок по вкусу. Приготовление: Муку, разрыхлитель и соль смешайте. Добавьте холодное масло и вымешайте до крошки. После этого добавьте сметану и желток. Вымешайте тесто и положите в холод на 15 минут. Раскатайте тесто и нарежьте на полоски. Намотайте их на формы, смажьте желтком и выпекайте 20 минут при 180 градусах. Тем временем соедините сахар и воду. Поставьте смесь на огонь. Когда она закипит, начните взбивать белки до пенки. Сироп нужно варить 10 – 15 минут после закипания. Постоянно взбивая белки, влейте в них тоненькой струйкой сироп. Когда масса станет держать форму, она будет готова. Переложите крем в кондитерский мешочек и начините трубочки. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить чрезвычайный десерт только из 2 ингредиентов. Поделитесь с друзьями