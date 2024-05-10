Стейки из капусты с курицей и сыром: рецепт оригинального блюда для всей семьи

Сочетание капусты, курицы и сыра дает невероятный вкус. Блюдо получается очень легким для желудка, но при этом оно сытное и хорошо утоляет голод.

Если стейки из мяса – блюдо знакомое и любимое многими, то стейки из капусты пробовали далеко не все. А зря. Рекомендуем приготовить их с сыром и курочкой и порадовать себя и близких вкусной и необычной едой. Как их сделать, рассказали в блоге «Консервация и кулинария».

Стейки из капусты с курицей и сыром

Ингредиенты:

белокочанная капуста;

сыр моцарелла;

сметана;

масло, специи;

шампиньоны;

куриное филе.

Способ приготовления:

Капусту нарезать на куски толщиной 2 см. Смазать каждый из них растительным маслом. Добавить специи – соль, перец. Смазать сметанным соусом, смешав для него пропущенный через пресс чеснок, соль, мелко порубленную зелень и сметану.

Куриное филе нарезать на кусочки и выложить на капусту, посолить, поперчить. Сверху на мясо выложить грибы, полить сметаной и посыпать тертым сыром.

Отправить стейки на 50 минут в духовку, разогретую на 180 градусов.

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