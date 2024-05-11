Рецепт: Свинина с гранатовым соусом — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:

свинина — 500 гр.;

масло подсолнечное — 1 ст. л.;

лук репчатый — 5 шт.;

соль — по вкусу.;

гранатовый соус — 1 ст. л.

Способ приготовления: Жареное мясо любит вся моя семья. Сегодня готовила на ужин мясо с немного сладковатым привкусом, который даёт гранатовый соус. Если вам нравятся сладковатые нотки в мясном блюде, то может быть вам будет полезен ещё один мой рецепт.Куриные крылья в медово — соевом соусе я готовлю в электрическом духовом шкафу.

Ингредиентов минимум.

Мясо у меня два крохотных кусочка общим весом пол килограмма, нарезаю его на небольшие кусочки и выкладываю в сковороду с кипящим маслом. Я использую для жарки подсолнечное рафинированное масло.

Мяса у меня не много, но я решила порезать пять луковиц. Лук с таким соусом довольно вкусным получается и ни разу остатки не пришлось выбрасывать. Лук можно порезать полукольцами, или поменьше, но примерно одинаковыми кусками. Добавляю в сковороду нарезанный лук.

И сразу же добавляю соль, я добавила чуть меньше чайной ложки. Прошу прощения за не яркость фото, на то есть причины — отсутствие электричества.

Минут двадцать жарила мясо с луком на большом огне, постоянно помешивая. Затем, увидев что лук полу прозрачный, убавила огонь и жарила ещё десять минут. Гранатовый соус очень люблю, он придает любому блюду кисло- сладкий привкус, просто восхитительный, на мой взгляд, привкус.

Необходимо ещё десять минут выдержать сковороду с мясом на среднем огне (перемешивать обязательно, чтобы мясо и лук не пригорели снизу.)

Мясо, приготовленное таким образом, поможет вкусно, сытно и недорого накормить семью. На гарнир у нас сегодня макаронные изделия. Картошечка, любая не сладкая каша тоже будут хорошим дополнением к такому мясу.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 40 мин.