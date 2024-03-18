Суп из тыквы – это великолепное, вкусное и питательное блюдо. Всем известны полезные свойства тыквы и ее особые вкусовые качества, поэтому этот овощ очень активно используется в кулинарии. В статье собраны самые оригинальные рецепты первых блюд, которые легко можно повторить, состав их весьма доступный. Готовить супы можно на основе овощных и мясных бульонов.

Классический суп-пюре из тыквы со сливками

Классический суп-пюре из тыквы со сливками – это самое нежное, бархатистое и ароматное первое блюдо. Готовить его несложно, а кушать суп одно удовольствие, особенно по осени, когда идет первый сбор урожая и тыквы очень сочные и сладкие.

Ингредиенты –+2 порц.

Паприка по вкусу

Вода ½ ст. (или бульон)

Тыква 400 гр.

Перец чёрный молотый по вкусу

Тыквенные семечки 1 жменя

Карри по вкусу

Соль по вкусу

Сливки 50 мл.

Лук репчатый ½ шт.

Морковь ½ шт.

Сухарики для подачи

Масло растительное для жарки

Шаги 35 мин.

Для приготовления классического супа-пюре потребуется сама тыква, а также овощи в виде лука и морковки. Сливки можно взять любой жирности, а оптимальный набор специй указан в списке. Очистите тыкву от плотной кожицы, удалите семечки, а мякоть нарежьте крупными кубиками. Половину морковки натрите на терке с крупными ячейками. Половинку луковицы нарежьте кубиками. Поставьте на плиту кастрюлю с толстым дном, налейте в нее немного растительного масла. Сначала обжарьте до легкого золотистого цвета лук и морковку. Далее к пассерованным овощам выложите кубики тыквенной мякоти. Обжарьте овощи на среднем огне в течение 5 минут, помешивая лопаткой. После этого влейте половину стакана воды, чтобы овощи теперь стали тушиться. Для спелой тыквы будет достаточно 15 минут. Вместо воды можно добавить овощной или мясной бульон. Теперь уберите кастрюлю с огня и пюрируйте овощи погружным блендером. После того, как у вас получится однородная масса, влейте в нее сливки, добавьте соль и специи по вкусу. Еще раз поставьте кастрюлю на огонь и доведите суп-пюре до кипения, но не кипятите. Классический суп-пюре из тыквы со сливками подавайте в горячем виде. При подаче посыпьте порции семечками и добавьте сухарики. Приятного аппетита!

Тыквенный суп-пюре с молоком

Тыквенный суп-пюре с молоком получается ярким, легким и вкусным. Готовится он элементарно: овощи нарезаются крупными кусочками, варятся до готовности, затем измельчаются погружным блендером. Для усиления вкуса можете добавить любимые специи.

Время готовки: 35 мин.

Время приготовления: 10-15 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Мякоть тыквы – 300 гр.

Молоко – 500-600 мл.

Морковка – 130 гр.

Соль – по вкусу

Картошка – 280 гр.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки

Базилик – для подачи

Семечки тыквенные – 2-3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С таким набором продуктов суп-пюре получится густым с кремообразной текстурой. Почистите картошку и морковку, помойте их. Тыкву берите уже очищенную.

Шаг 2. Мякоть тыквы нарежьте кубиками, средними по размеру, чтобы овощ быстрее сварился.

Шаг 3. Так же, как и тыкву нарежьте картошку.

Шаг 4. Морковку нарежьте толстыми кружками, затем каждый разрежьте на четыре части.

Шаг 5. Все нарезанные овощи сложите в кастрюлю. Залейте нарезку 400 миллилитрами молока.

Шаг 6. Поместите кастрюлю на плиту, доведите молоко до кипения. После этого немного убавьте нагрев и варите овощи в течение 20-25 минут, они должны стать мягкими.

Шаг 7. Следующим шагом пюрируйте содержимое кастрюли погружным блендером до кремообразного состояния.

Шаг 8. Верните кастрюлю с супом-пюре на огонь. Постепенно вливайте оставшееся молоко и доведите суп до желаемой консистенции. Для этого может понадобится меньшее или большее количество молока, чем указано в рецепте.

Шаг 9. Затем суп необходимо посолить и приправить по вкусу. Когда он начнет закипать и на поверхности появятся первые пузырьки, можно убирать кастрюлю с огня.

Шаг 10. Вкусный и питательный суп-пюре из тыквы с молоком готов, разлейте его по тарелкам, добавьте тыквенные семечки и свежие листики базилика, все, можно подавать блюдо на стол. Приятного аппетита!

Суп из тыквы с курицей

Суп из тыквы с курицей – это великолепный осенний суп в вашу копилку. Яркий вид блюда несомненно привлекает внимание и подогревает аппетит. С таким сочетанием продуктов у вас получится легкий и полезный для организма суп для семейного обеда.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 1 шт.

Филе куриное – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Рис – 2 ст.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу

Тыква очищенная – 200 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Петрушка – по вкусу.

Вода – 1 л.

Морковка – 1 шт.

Масло сливочное – 25 гр.

Картошка – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для варки супа возьмите свежее охлажденное куриное филе, очищенные от кожицы, кожуры и шелухи тыкву, морковку, картошку, лук, болгарский перец. Перец выбирайте красного цвета, тогда блюдо будет выглядеть ярче. Рисовую крупу заранее промойте до прозрачной воды.

Шаг 2. Выложите мясо в кастрюлю и залейте его одним литром холодной воды. Поместите емкость на огонь и доведите до кипения. Варите куриный бульон на среднем огне, снимая пенку, в течение 30-40 минут.

Шаг 3. Морковку нарежьте мелкими кубиками, лук нарежьте четвертинками колец. Болгарский перец предварительно очистите от семян и белых перегородок, затем нарежьте мякоть брусками. Картофель нарежьте средними по размеру кубиками.

Шаг 4. Далее возьмите еще одну кастрюлю с толстым дном, поставьте ее на огонь, налейте подсолнечное масло и положите кусочек сливочного. Выложите нарезку из морковки и лука, жарьте овощи в течение 5 минут. Затем выложите болгарский перец и готовьте все вместе еще 3 минуты.

Шаг 5. Мякоть тыквы нарежьте кубиками, примерно так же, как и картофель. Добавьте нарезку из картофеля и тыквы в кастрюлю к овощной зажарке.

Шаг 6. Когда куриный бульон будет готов, извлеките из него мясо. Куриное филе нарежьте кубиками или брусками. Сам бульон процедите и влейте в кастрюлю к овощам, туда же отправьте куриное мясо и рис. Суп посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 7. Варите тыквенный суп на курином бульоне минут 20 до готовности овощей. В конце добавьте рубленую петрушку.

Шаг 8. Готовый суп с тыквой и курицей разлейте по тарелкам и подавайте на стол в качестве первого блюда на обед. Приятного аппетита!

Тыквенный суп с имбирем

Тыквенный суп с имбирем – это солнечное и безумно вкусное блюдо. Тыкву не зря называют чемпионом по содержанию полезных веществ, а вместе с имбирем вы получите просто витаминную бомбу себе на обед. Особенно актуально будет включать такой полезный суп в холодное время года.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Перец черный молотый – по вкусу.

Молоко – 150-200 мл.

Бекон – 30 гр.

Корень имбиря – 5 см.

Сало – 50 гр.

Соль – по вкусу

Масло растительное – 1-2 ст.л.

Сливки 33 % – 100 мл.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Семечки тыквенные – для подачи.

Тыква – 500 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Этот рецепт позволит вам приготовить изысканное блюдо для званого обеда, ваши гости будут в восторге. Сразу включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов. Тыкву помойте, срежьте с нее кожуру и нарежьте крупными кусочками. Противень застелите пергаментом и разложите на нем тыкву, сбрызните растительным маслом и запекайте в течение 25 минут до мягкости.

Шаг 2. Запеченную тыкву очистите от семян и сложите в кастрюлю. Корень имбиря очистите и натрите на мелкой терке. Лук натри те на мелкой терке и добавьте в кастрюлю половину чайной ложки лукового сока, всыпьте соль и молотый перец.

Шаг 3. Влейте в кастрюлю 150 миллилитров молока и 100 миллилитров сливок. Пюрируйте продукты погружным блендером. Если консистенция покажется вам слишком густой, то влейте еще немного молока и перемешайте.

Шаг 4. Кастрюлю с тыквенной массой поместите на плиту и доведите до кипения. После этого проварите суп 2-3 минуты.

Шаг 5. Сало нарежьте небольшими брусками, бекон – тонкими пластинками. Выложите эти продукты на разогретую сковороду, обжарьте до румяности.

Шаг 6. Готовый тыквенный суп с имбирем разлейте по тарелкам, добавьте в каждую порцию тыквенные семечки и обжаренный бекон с салом. Приятного аппетита!

Суп из тыквы с креветками

Суп из тыквы с креветками – это блюдо, которое поражает своим ароматом и аппетитным видом. Такое необычное сочетание продуктов позволяет добиться ни на что не похожий вкус. А чтобы подача была еще и оригинальная, тогда обжарьте в чесночном масле ломтики белого хлеба и подавайте их с супом.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 20-25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Грудка индейки – 300 гр.

Имбирь – 2 ст.л.

Сливки 20 % – 100 мл.

Креветки королевские – 200 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Тыква – 600 гр.

Цедра апельсина – 1 ст.л.

Вода – 1,5 л.

Для зеленого чатни:

Кинза – 1 пучок.

Чеснок – 3 зуб.

Мята – 1 пучок.

Йогурт – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С тыквы срежьте жесткую кожуру. Удалите мягкую сердцевину с семечками. Мякоть нарежьте кубиками со стороной по 2-3 сантиметра.

Шаг 2. Индейку выложите в кастрюлю, залейте ее 1,5 литрами холодной воды. Поместите емкость на огонь и варите индейку для супа, периодически снимая с поверхности пену. Когда индейка будет готова, выложите в кастрюлю тыкву, варите 25 минут до ее готовности.

Шаг 3. Когда тыква будет готова, слейте большую часть бульона из кастрюли в другую кастрюлю и выложите мясо. Вареную тыкву вместе со 100-150 миллилитрами бульона пюрируйте погружным блендером. После этого понемногу вливайте бульон и придайте супу желаемую консистенцию, но учитывайте при этом, что в суп еще будут добавлены сливки.

Шаг 4. Влейте в суп сливки, перемешайте и поставьте на средний огонь, подогрейте, но не доводите до кипения. Суп посолите по вкусу и добавьте измельченный имбирь, его количество определяйте на свой вкус.

Шаг 5. Также необходимо подготовить креветки. Обжарьте их до готовности на растительном масле, в процессе добавьте измельченную апельсиновую цедру.

Шаг 6. Для подачи мы рекомендуем приготовить зеленый чатни из йогурта, мяты, чеснока и кинзы. Разлейте готовый тыквенный суп по тарелкам, в каждую порцию положите по несколько креветок и полейте зеленой чатни. Приятного аппетита!

Суп из тыквы с сыром и сухариками

Суп из тыквы с сыром и сухариками – это еще один вкусный вариант первого блюда для вашего повседневного рациона питания. Плавленый сырок добавляет легкий и приятный сливочный аромат супу, а сухарики делают подачу интересной и точно привлекают внимание маленьких приверед.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

Картошка – 4 шт.

Соль – по вкусу.

Тыква – 500 гр.

Перец душистый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Вода – 1,5 л.

Масло сливочное – 50 гр.

Сырок плавленый – 100 гр.

Лист лавровый – 1 шт.

Паприка сладкая молотая – 0,5 ч.л.

Хлеб – 4 ломтика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Основная прелесть этого рецепта состоит в его простоте и доступности. Почистите и помойте картошку. С тыквы срежьте кожуру и удалите семечки. Нарежьте эти овощи кубиками со стороной примерно по 1 сантиметру.

Шаг 2. Переложите тыкву в кастрюлю и залейте 1,5 литрами холодной воды, добавьте лавровый листик. Поставьте кастрюлю на огонь, варите тыкву в течение 10 минут от момента закипания. Если тыква не очень спелая, то можно поварить подольше.

Шаг 3. Затем убавьте нагрев и добавьте картошку, продолжайте варить еще 10 минут.

Шаг 4. Репчатый лук и чесночные зубчики очистите от шелухи и нарежьте небольшими кусочками. Растопите на сковороде кусочек сливочного масла и пассеруйте на нем луковую и чесночную нарезку до легкого золотистого оттенка.

Шаг 5. Если картофель стал мягким, то самое время отправить в кастрюлю луково-чесночную зажарку. Также сразу приправьте суп и посолите по вкусу. Удалите из бульона лавровый лист.

Шаг 6. Снимите кастрюлю с огня и дайте супу немного остыть. Затем пюрируйте массу погружным блендером до гладкой однородной консистенции.

Шаг 7. Верните кастрюлю с однородной тыквенной массой на огонь и выложите в нее нарезанный небольшими кусочками плавленый сырок. Нагревайте суп, постоянно помешивая ложкой, чтобы сыр полностью растворился. Если вы купили сыр плохого качества, то он не расплавится, поэтому внимательно изучайте состав при покупке.

Шаг 8. Ломтики белого хлеба нарежьте кубиками и подсушите в духовке. Можно также обжарить их на сухой сковороде.

Шаг 9. Когда тыквенный суп дойдет до полностью однородной консистенции, можно убирать его с огня. При подаче в каждую тарелку добавьте по жмене сухариков. Приятного аппетита!

Суп на курином бульоне с тыквой

Суп на курином бульоне с тыквой – это питательное блюдо, которое легко восстановит силы и взбодрит в середине дня. Куркума и тыква делают суп ярким и аппетитным на вид, также очень хорошо на вкусе супа сказывается свежая зелень, не жалейте ее.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 150 гр.

Перец душистый горошком – 2 шт.

Бедра куриные – 450 гр.

Соль – по вкусу.

Тыква очищенная – 250 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Лист лавровый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Рис – 100 гр.

Картошка – 300 гр.

Куркума – 1 ч.л.

Зелень – 1 пучок.

Вода – 2 л.

Приправа овощная универсальная – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Сырок плавленый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные бедрышки обмойте под краном, при желании снимите кожу и срежьте жировые прослойки, тогда бульон получится не таким жирным. Очистите и помойте овощи. Рисовую крупу заранее промойте прохладной водой.

Шаг 2. Положите бедрышки в кастрюлю, залейте их 2 литрами холодной воды. Сразу добавьте в воду лавровый лист и горошины душистого перца. Поместите емкость на огонь, доведите ее содержимое до кипения, варите бульон около получаса, при появлении пены убирайте ее.

Шаг 3. Крупную луковую головку нарежьте кубиками. На растительном масле обжарьте его до мягкости.

Шаг 4. Мякоть тыквы натрите на крупной терке и добавьте к пассерованному луку. Готовьте овощи на умеренном огне 3-4 минуты. Затем приправьте зажарку черным молотым перцем и куркумой, перемешайте, держите на огне еще минуту.

Шаг 5. Когда куриное мясо и бульон будут готовы, извлеките бедрышки и оставьте их остывать в сторонке. При необходимости куриный бульон процедите и верните в кастрюлю.

Шаг 6. Остывшую курицу разберите на мясо и косточки. Кусочки филе нарежьте кубиками.

Шаг 7. Картошку нарежьте кубиками.

Шаг 8. В бульон выложите картофельные кубики, промытый рис и зажарку с тыквой, доведите суп до кипения. Затем убавьте нагрев и томите его в течение 15 минут, время от времени помешивая.

Шаг 9. Плавленый сырок нарежьте кубиками, он обязательно должен быть с натуральным составом, иначе просто не растворится в жидкости. Добавьте сырок в суп, также посолите и приправьте суп универсальной овощной приправой. Готовьте еще около 10 минут, постоянно помешивая ложкой, чтобы сырок расплавился.

Шаг 10. В конце добавьте рубленую зелень и прогрейте суп еще минуту-другую.

Шаг 11. Тыквенный суп на курином бульоне подавайте в теплом виде, можно подать к нему хлебные гренки или сухарики. Приятного аппетита!

Тыквенный крем-суп на кокосовом молоке

Тыквенный крем-суп на кокосовом молоке – это то блюдо, которое будет кстати, если вы хотите чем-то удивить и порадовать своих близких. Такой необычный суп внесет разнообразие в повседневный рацион и обогатит ваши гастрономические впечатления. Благо, кокосовое молоко уже давно можно найти в любом продуктовом магазине.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20-25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Имбирь сушеный – 0,5 ч.л.

Тыква – 500 гр.

Кинза – 10 веток

Соль – по вкусу.

Молоко кокосовое – 200 мл.

Карри – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Лук – 1 шт.

Вода – 400 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вес тыквы приведен уже в очищенном состоянии, без кожуры и семечек. Репчатый лук очистите и помойте, также ополосните под краном веточки свежей кинзы. У кинзы весьма специфический вкус, поэтому если вы ее не любите, можно заменить кинзу петрушкой.

Шаг 2. Крупную луковую головку нарежьте небольшими кубиками. В кастрюле с толстым дном разогрейте немного растительного масла и пассеруйте на нем лук до мягкости.

Шаг 3. Тыквенную мякоть нарежьте кубиками или брусками среднего размера и выложите в кастрюлю к пассерованному луку, перемешайте.

Шаг 4. Далее налейте в кастрюлю к овощам 400 миллилитров горячей воды, всыпьте соль по вкусу и варите на умеренном огне до полной готовности тыквенной мякоти. У вас на это уйдет примерно 20-25 минут, это зависит от степени зрелости овоща и размера нарезки.

Шаг 5. После того как тыква будет готова, всыпьте чайную ложку карри и половину чайной ложки сушеного имбиря.

Шаг 6. Снимите кастрюлю с огня и пюрируйте ее содержимое погружным блендером. Массу, которая получится, попробуйте на вкус и при необходимости досолите.

Шаг 7. Верните кастрюлю с тыквенной массой на огонь и влейте кокосовое молоко, оно придаст блюду бархатистую текстуру и сделает вкус более нежным. Доведите суп до кипения.

Шаг 8. Готовый тыквенный суп с кокосовым молоком разлейте по тарелкам. В каждую порцию добавьте рубленую зелень. При желании также можно украсить суп тыквенными семечками. Приятного аппетита!

Тыквенный суп-пюре с плавленым сыром

Тыквенный суп-пюре с плавленым сыром – это первое блюдо, которое покорит вас с первой ложки. Суп-пюре всегда получается очень наваристым с насыщенным ярким вкусом. И точно стоит остановится на цвете этого блюда, тыква дарит ему красивый оранжевый цвет, который точно подымет настроение и аппетит.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 4-5.

Ингредиенты:

Специи – по вкусу.

Стебель сельдерея – 2-3 шт.

Корень имбиря – 60 гр.

Тыква – 700 гр.

Масло растительное – по вкусу.

Морковка – 1 шт.

Картошка – 400 гр.

Сырок плавленый – 2 шт.

Лук-порей – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подберите свежие и спелые овощи для супа-пюре. Картофель, морковку и тыкву очистите. Специи можно брать любые на ваш вкус, это может быть смесь перцев или пряных трав.

Шаг 2. Корень имбиря очистите и нарежьте небольшими кусочками. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, имбирь и специи. Нарежьте кубиками картошку и выложите ее в воду.

Шаг 3. Белую часть лука-порея нарежьте колечками. Затем обжарьте нарезку на растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка.

Шаг 4. Морковку нарежьте кубиками или четвертинками колец. Выложите эту нарезку на сковородку, жарьте до ее мягкости. После этого нарежьте кубиками тыквенную мякоть и также обжарьте ее с другими овощами все на той же сковородке.

Шаг 5. Стебли сельдерея нарежьте небольшими отрезками, помидор также измельчите ножом. Эти овощи отправьте на сковороду к овощной зажарке. Продолжайте тушить овощи в течение 10-15 минут.

Шаг 6. Овощную зажарку выложите в кастрюлю, где варится картошка. Варите суп на умеренном огне до готовности всех овощей. После этого доведите массу до пюреобразного состояния при помощи погружного блендера. В однородную овощную массу выложите нарезанные кубиками плавленые сырки. Нагревайте массу и перемешивайте суп, пока сыр полностью не растворится в овощной массе.

Шаг 7. Готовый суп-пюре с тыквой и плавленым сыром разлейте по тарелкам. Каждую украсьте веточками свежей зелени и также можно добавить хрустящие сухарики. Приятного аппетита!

Суп из тыквы и чечевицы

Суп из тыквы и чечевицы – это сытное и полезное блюдо. Мы расскажем, как приготовить питательный диетический вариант супа для семейного обеда. Но вы легко можете сварить суп на курином или говяжьем бульоне, тогда он будет более калорийным.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Сметана – 4 ст.л.

Вода – 300 мл.

Соль – по вкусу

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Чечевица красная – 150 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Карри – 1 щепотка

Тыква – 200 гр.

Семечки тыквенные – 1 горсть

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте все овощи. Тыкву следует очистить от жесткой кожуры и удалить из нее семечки. Картофель и лук также очистите и помойте прохладной водой. Для варки супа возьмите кастрюлю с толстым дном, растопите в ней сливочное масло и влейте немного растительного. Сначала обжарьте в емкости нарезанный кубиками лук, через пару минут добавьте чеснок и готовьте еще минуту.

Шаг 2. Тыквенную мякоть нарежьте кубиками или брусками. Выложите нарезку в кастрюлю к луку и чесноку, перемешайте овощи и жарьте их пару минут. После этого влейте горячую воду, посолите и проварите в течение 10 минут.

Шаг 3. Через 10 минут всыпьте в емкость чечевицу и добавьте чуть-чуть карри. На этом этапе налейте еще немного воды. Варите суп 10-12 минут, за это время чечевица должна успеть свариться.

Шаг 4. Попробуйте чечевицу и овощи, если они готовы, то можно перетереть содержимое кастрюли погружным блендером. Но прежде оцените количество жидкости в кастрюле, если ее много, то лишнюю лучше пока слить, чтобы суп не получился очень жидким. А потом при необходимости долить.

Шаг 5. Суп из тыквы и чечевицы готов. Разлейте его по тарелкам, заправьте сметаной и посыпьте тыквенными семечками. Приятного аппетита!