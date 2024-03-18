Описание приготовления:

Для медовика идеально подходят крема на основе сметаны. Она хорошо пропитывает коржи. А вот добавление в крем масла делает крем более стабильным.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло / Сметана Блюдо: Десерты / Крем

Состав / Ингредиенты:

Сметана 300 Грамм (25-30% жирности)

Масло сливочное 150 Грамм

Сахарная пудра 150 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

474 ккал

Калорийность

1 г

Белки

40 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сметанно-масляный крем для медовика»

Для приготовления крема подготовьте необходимые ингредиенты. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника и оставьте полежать при комнатной температуре, чтобы оно стало мягкое.

Сливочное масло взбейте миксером несколько минут, чтобы оно начало светлеть.

Постепенно добавляйте к маслу сахарную пудру и вмешивайте её в крем. Заменять пудру на сахар не советую, так как он крупнее и не успеет раствориться в креме.

Так же постепенно вмешивайте сметану. Количество сметаны можно немного изменить. Чем меньше будет сметаны, тем гуще и плотнее будет крем. Для медовика, всё же, не стоит делать очень плотный крем, так как он может не пропитать коржи. Поэтому количество сметаны уменьшать не надо. Можно добавить чуть больше (в зависимости от выбранной жирности).

Готовым кремом прослоите коржи медовика и затяните в кольцо. Сверху прижмите, чтобы крем равномерно распределился между коржей. В холодильнике торт и крем примут нужную форму.

Готовый крем используйте по назначению. Готовьте с удовольствием!