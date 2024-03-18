Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками — с кукскусом и кукурузой

Ингредиенты:
куриные бедра — 2 шт.;
картофель — 2-3 шт.;
морковь — 1 шт.;
крупа кускус — 2 стол.л.;
кукуруза консервированная — 2 стол.л.;
сыр плавленый — 100 гр.;
зелень — по вкусу;
соль и специи — по вкусу
Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Предлагаю вашему вниманию свой вариант приготовления куриного супа с плавлеными сыром.
В первую очередь нужен бульон. Ставим кастрюлю с водой на плиту, доводим до кипения и отправляем в кастрюлю любые части курицы по наличию.
Добавляем соль и лавровый лист по желанию
и варим на медленном огне до готовности курицы.
Тем временем займемся подготовкой остальных ингредиентов. Очищаем и нарезам кубиком овощи (картофель, морковь)
Сразу можно и зелень нарезать, если сегодня есть свежая, а так отлично подходит любая.
Готовую курицу вынимаем из бульона, а также и лавровые листики, если добавляли.
В бульон отправляем нарезанные картофель и морковь.
Куриное мясо снимаем снимаем с кости, нарезаем и возвращаем в кастрюлю.
Доводим до кипения и добавляем пару столовых ложек кускуса, он делаем суп еще более нежным, перемешиваем.
После очередного закипания добавляем пару столовых ложек консервированной кукурузы
и плавленый сырок.
Перемешиваем и когда сыр растворится в супе, пробуем,
по вкусу добавляем соль, перец и чуть-чуть куркумы для цвета.
Завершающим штрихом станет зелень, еще пару минут и куриный суп с плавленым сыром готов!
Суп получается нежным, слегка сладковатым из-за моркови консервированной кукурузы и очень вкусным.
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!
Время приготовления: 50 мин.