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Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками — с кукскусом и кукурузой

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Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками — с кукскусом и кукурузой

Ингредиенты:
куриные бедра — 2 шт.;
картофель — 2-3 шт.;
морковь — 1 шт.;
крупа кускус — 2 стол.л.;
кукуруза консервированная — 2 стол.л.;
сыр плавленый — 100 гр.;
зелень — по вкусу;
соль и специи — по вкусу
Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Предлагаю вашему вниманию свой вариант приготовления куриного супа с плавлеными сыром.

В первую очередь нужен бульон. Ставим кастрюлю с водой на плиту, доводим до кипения и отправляем в кастрюлю любые части курицы по наличию.

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

Добавляем соль и лавровый лист по желанию

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

и варим на медленном огне до готовности курицы.

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

Тем временем займемся подготовкой остальных ингредиентов. Очищаем и нарезам кубиком овощи (картофель, морковь)

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

Сразу можно и зелень нарезать, если сегодня есть свежая, а так отлично подходит любая.

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

Готовую курицу вынимаем из бульона, а также и лавровые листики, если добавляли.

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

В бульон отправляем нарезанные картофель и морковь.

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

Куриное мясо снимаем снимаем с кости, нарезаем и возвращаем в кастрюлю.

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

Доводим до кипения и добавляем пару столовых ложек кускуса, он делаем суп еще более нежным, перемешиваем.

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

После очередного закипания добавляем пару столовых ложек консервированной кукурузы

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

и плавленый сырок.

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

Перемешиваем и когда сыр растворится в супе, пробуем,

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

по вкусу добавляем соль, перец и чуть-чуть куркумы для цвета.

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

Завершающим штрихом станет зелень, еще пару минут и куриный суп с плавленым сыром готов!

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

Суп получается нежным, слегка сладковатым из-за моркови консервированной кукурузы и очень вкусным.

Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками - с кукскусом и кукурузой

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 50 мин.

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