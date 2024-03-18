Рецепт: Куриный суп с плавленными сырками — с кукскусом и кукурузой

Ингредиенты:

куриные бедра — 2 шт.;

картофель — 2-3 шт.;

морковь — 1 шт.;

крупа кускус — 2 стол.л.;

кукуруза консервированная — 2 стол.л.;

сыр плавленый — 100 гр.;

зелень — по вкусу;

соль и специи — по вкусу

Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Предлагаю вашему вниманию свой вариант приготовления куриного супа с плавлеными сыром.

В первую очередь нужен бульон. Ставим кастрюлю с водой на плиту, доводим до кипения и отправляем в кастрюлю любые части курицы по наличию.

Добавляем соль и лавровый лист по желанию

и варим на медленном огне до готовности курицы.

Тем временем займемся подготовкой остальных ингредиентов. Очищаем и нарезам кубиком овощи (картофель, морковь)

Сразу можно и зелень нарезать, если сегодня есть свежая, а так отлично подходит любая.

Готовую курицу вынимаем из бульона, а также и лавровые листики, если добавляли.

В бульон отправляем нарезанные картофель и морковь.

Куриное мясо снимаем снимаем с кости, нарезаем и возвращаем в кастрюлю.

Доводим до кипения и добавляем пару столовых ложек кускуса, он делаем суп еще более нежным, перемешиваем.

После очередного закипания добавляем пару столовых ложек консервированной кукурузы

и плавленый сырок.

Перемешиваем и когда сыр растворится в супе, пробуем,

по вкусу добавляем соль, перец и чуть-чуть куркумы для цвета.

Завершающим штрихом станет зелень, еще пару минут и куриный суп с плавленым сыром готов!

Суп получается нежным, слегка сладковатым из-за моркови консервированной кукурузы и очень вкусным.

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 50 мин.