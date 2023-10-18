Когда свекла уже собрана с грядки, можно приступать к готовке роскошной закуски. Она выигрывает у майонезного салата, в состав которого входит этот корнеплод и чеснок. Чем же хороша свекла, фаршированная овощами?

Во-первых, такая закуска получается не слишком калорийной. Во-вторых, за счет своего состава это блюдо идеально подходит в качестве перекуса для веганов и вегетарианцев. Также им можно лакомиться в пост. В-третьих, закуска из свеклы выходит очень бюджетной, но при этом получается вкусной и питательной.

Ароматная свекла, фаршированная овощами: небольшое уточнение

В рецепте указано, что для приготовления данного блюда вам понадобится 3 корнеплода. Только они не должны быть маленькими. Идеальный вес одной свеклы для такой закуски составляет от 280 до 300 г.

Ингредиенты

Свекла3 шт. Морковь300 г Лук300 г Зеленый лук0,25 пуч. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло2 ст. л.

Приготовление

Хорошенько промываем свеклу под проточной водой, удаляя загрязнения. Помещаем ее в кастрюлю. Заливаем овощ холодной водой. Отправляем на плиту. Варим корнеплод до готовности (приблизительно 1,5 часа с момента закипания).Остывшую свеклу очищаем от кожуры. Используя чайную ложку, извлекаем из каждого корнеплода сердцевину. Оставляем стенки, толщина которых приблизительно 6 мм. Нарезаем сердцевину свеклы небольшим кубиком. Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Очищаем морковь. Натираем ее на крупной терке. Обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом морковь и репчатый лук до мягкости. Добавляем к ним свеклу. Хорошенько перемешиваем.Всыпаем к овощам соль и черный молотый перец.. Снова перемешиваем все ингредиенты. Тушим овощи, установив умеренный огонь, в течение 5 минут. Периодически их помешиваем. Убираем с плиты.Тщательно промываем зеленый лук. Нарезаем его небольшими колечками. Добавляем зеленый лук к овощам. Перемешиваем все ингредиенты. Затем полученной овощной смесью наполняем свеклу. Готово!

Фаршированная свекла выигрышно смотрится на свежих листьях салата. Потому подавать ее рекомендуем именно на них. Обязательно попробуйте приготовить такую закуску, пока еще есть домашние свежие овощи. Насладитесь вкусом этого блюда и получите от него максимум пользы!