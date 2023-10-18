Яблочное чудо к чаю. Вкусный и простой рецепт за 15 минут: яблочки в кляре

Про оладьи мы знаем достаточно много информации. Это отличный завтрак, который поможет набраться сил перед предстоящим днем.

Оладьи считаются весьма древним блюдом. Их готовили славяне в древности. Есть теория, что блины произошли от оладий. Просто у одной из домохозяек растеклось тесто по сковороде.

Сейчас оладьи одно из базовых блюд на кухне. Поэтому его умеют готовить почти все. О правильном приготовлении яблочных оладий стоит рассказать подробнее.

Ингредиенты для яблочных оладий:

Яблоки — 3 шт.;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 2 ст. л.;

Йогурт — 150 г;

Кокосовая стружка — 1 ст. л.;

Мука — 6 ст. л.;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Ванильный сахар — 10 г.

Приготовление яблочных оладий:

Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем круглыми дольками, удаляем сердцевину.

Можно удалять сердцевину при помощи крышки от бутылки.

В миску разбиваем яйца, выкладываем йогурт. Высыпаем в яичную смесь сахар, кокосовую стружку, ванильный сахар, перемешиваем.

Высыпаем в яичную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Выкладываем яблочные дольки в тесто, обваливаем с обеих сторон.

Разогреваем в сковороде растительное масло, кладем в него оладьи и обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета. После этого кладем оладьи на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Для посыпки используем смесь сахара и корицы. Обваливаем в данной смеси оладьи и подаем к столу.