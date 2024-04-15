Описание приготовления:

В этом хлебе совершенно нет дрожжей и если вы придерживаетесь мнения о их вреде или просто стремитесь к натуральным продуктам, то непременно обратите внимание на данный рецепт. Хлеб получается с хрустящей корочкой и нежным пористым мякишем. Его можно подать к любым горячим блюдам или использовать для приготовления бутербродов и закусок.

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Вода 300 Миллилитров

Соль 1 Чайная ложка

Уксус 1 Чайная ложка (столовый или яблочный)

Растительное масло 1 Ст. ложка

Сода 1 Чайная ложка (без горки)

Мука 400 Грамм (может уйти чуть больше)

Количество порций 8

Калорийность

198 ккал

Калорийность

6 г

Белки

3 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хлеб на воде без дрожжей»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Соедините воду, соль, масло и уксус.

Добавьте соду, перемешайте и частями введите просеянную муку.

Муки может уйти чуть больше, чем указано в рецепте, но здесь самое главное не переборщить.

Готовое тесто должно быть мягкое и липкое.

Противень застелите пергаментом или силиконовым ковриком. Присыпьте мукой. Тесто обваляйте в муке, выложите на противень и сформируйте в форме круглой лепёшки. Сверху сделайте крестообразный надрез ножом.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Затем дайте полностью остыть на решётке и только после этого нарежьте и подавайте к столу.

Хлеб на воде без дрожжей готов. Приятного аппетита!