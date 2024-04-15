Описание приготовления:
В этом хлебе совершенно нет дрожжей и если вы придерживаетесь мнения о их вреде или просто стремитесь к натуральным продуктам, то непременно обратите внимание на данный рецепт. Хлеб получается с хрустящей корочкой и нежным пористым мякишем. Его можно подать к любым горячим блюдам или использовать для приготовления бутербродов и закусок.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Вода 300 Миллилитров
- Соль 1 Чайная ложка
- Уксус 1 Чайная ложка (столовый или яблочный)
- Растительное масло 1 Ст. ложка
- Сода 1 Чайная ложка (без горки)
- Мука 400 Грамм (может уйти чуть больше)
Количество порций 8
Калорийность
198 ккал
Калорийность
6 г
Белки
3 г
Жиры
36 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хлеб на воде без дрожжей»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Соедините воду, соль, масло и уксус.
Добавьте соду, перемешайте и частями введите просеянную муку.
Муки может уйти чуть больше, чем указано в рецепте, но здесь самое главное не переборщить.
Готовое тесто должно быть мягкое и липкое.
Противень застелите пергаментом или силиконовым ковриком. Присыпьте мукой. Тесто обваляйте в муке, выложите на противень и сформируйте в форме круглой лепёшки. Сверху сделайте крестообразный надрез ножом.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Затем дайте полностью остыть на решётке и только после этого нарежьте и подавайте к столу.
Хлеб на воде без дрожжей готов. Приятного аппетита!