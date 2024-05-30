Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить свекольную икру на зиму. Если хотите сделать консистенцию более однородной и гладкой, то морковь и свеклу можно предварительно прокрутить на мясорубке. По желанию в икру можно добавить острый (свежий или молотый) перец.
Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Свекла 350 Грамм
- Помидоры 250 Грамм
- Морковь 1 Штука (среднего размера)
- Лук репчатый 1,5 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
- Сахар 1 Ст. ложка
- Соль 1 Чайная ложка
- Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки
- Уксус столовый 9% 1 Ст. ложка
- Масло растительное 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
79 ккал
Калорийность
0 г
Белки
4 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Свекольная икра на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Разогрейте в кастрюле или сотейнике с толстым дном растительное масло. Добавьте нарезанный кубиками репчатый лук. Жарьте на среднем огне 3-4 минуты, пока лук не станет прозрачным.
Морковь очистите и натрите на терке, можно использовать терку для моркови по-корейски. Добавьте к репчатому луку. Тушите еще 4-5 минут.
Свеклу очистите и тоже натрите на терке, добавьте к остальным овощам. Готовьте все вместе еще 5-6 минут, периодически помешивая овощи.
У помидоров удалите плодоножку, разрежьте на 4 части и натрите на терке. Кожуру не используйте. Добавьте измельченные томаты вместе с соком к остальным овощам. Тушите на медленном огне 15-20 минут.
После добавьте соль, сахар, черный молотый перец и измельченный чеснок. Тушите еще 5 минут.
В конце влейте уксус. Перемешайте и снимите с плиты.
Переложите горячую свекольную икру в чистую стерилизованную банку, герметично закройте крышкой. Укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания. После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Свекольная икра на зиму.