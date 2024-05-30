Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить свекольную икру на зиму. Если хотите сделать консистенцию более однородной и гладкой, то морковь и свеклу можно предварительно прокрутить на мясорубке. По желанию в икру можно добавить острый (свежий или молотый) перец.

Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Свекла 350 Грамм

Помидоры 250 Грамм

Морковь 1 Штука (среднего размера)

Лук репчатый 1,5 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Сахар 1 Ст. ложка

Соль 1 Чайная ложка

Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки

Уксус столовый 9% 1 Ст. ложка

Масло растительное 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

79 ккал

Калорийность

0 г

Белки

4 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свекольная икра на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Разогрейте в кастрюле или сотейнике с толстым дном растительное масло. Добавьте нарезанный кубиками репчатый лук. Жарьте на среднем огне 3-4 минуты, пока лук не станет прозрачным.

Морковь очистите и натрите на терке, можно использовать терку для моркови по-корейски. Добавьте к репчатому луку. Тушите еще 4-5 минут.

Свеклу очистите и тоже натрите на терке, добавьте к остальным овощам. Готовьте все вместе еще 5-6 минут, периодически помешивая овощи.

У помидоров удалите плодоножку, разрежьте на 4 части и натрите на терке. Кожуру не используйте. Добавьте измельченные томаты вместе с соком к остальным овощам. Тушите на медленном огне 15-20 минут.

После добавьте соль, сахар, черный молотый перец и измельченный чеснок. Тушите еще 5 минут.

В конце влейте уксус. Перемешайте и снимите с плиты.

Переложите горячую свекольную икру в чистую стерилизованную банку, герметично закройте крышкой. Укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания. После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Свекольная икра на зиму.