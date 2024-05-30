Рецепт: Индейка с манго — Как сделать обычную грудку индейки необыкновенно вкусной и сочной?

Ингредиенты:

филе грудки индейки большое — 1 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

соус манго-чили — 1 упаковка;

соль перец — по вкусу;

вода — треть стакана

Способ приготовления: Захотелось чего-нибудь необычного, и мы решили приготовить индейку в соусе манго-чили. Сочетание сладкого соуса и мяса непривычно для нас, но всем понравилось без исключения.

Парк головок репчатого лука нарезаем и обжариваем на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла.

Филе грудки индейки у меня было отварено заранее, бульон был оставлен для супа. А мясо решили потушить с соусом. Нарезаем отварное филе крупными кусками и выкладываем на лук.

Солим и перчим по вкусу. Затем добавляем сладкий соус. У меня здесь одна упаковка соуса Махеев «Манго-чили» 230 мл.

Вливаем примерно треть стакана воды, перемешиваем, чтобы весь соус равномерно распределился, накрываем крышкой и томим около 10-12 минут.

Затем выключаем плиту и оставляем под крышкой ещё минут на пятнадцать, чтобы мясо хорошенько пропиталось соусом. Подавать можно с любым гарниром. Так как это блюдо с некоторым намёком на восточную кухню, то лучше всего сюда подойдёт отварной длиннозерный рис.

Вот такой обед у нас получился. На бульоне я сварила щи из краснокочанной капусты, а на второе индейка с рисом в соусе манго.

Получилось очень быстро и необыкновенно вкусно.

Время приготовления: 30 мин.