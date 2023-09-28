Свекровь научила готовить без муки. Рецепт вкусных мясных пирожков: муж просит готовить такие каждый день

Мясные пироги считаются классикой почти в любой кухне мира. Дело в том, что исторически мясные пироги — это первые пироги с начинкой у людей. Правда, изначально тесто готовили несъедобным. Его использовали для того, чтобы переносить мясные продукты в дороге. Так начинка не портилась.

Позднее мясные пироги стали готовить со съедобным тестом. Люди поняли, что таким образом насытиться получится намного быстрее. Мяса тратится меньше, получается также вкусно.

Расскажем, как приготовить мясные пирожки самостоятельно.

Ингредиенты для мясных пирогов:

рис — 400 г;

вода — 800 мл;

соль — ч. л.;

лук репчатый — шт.;

фарш — 400 г;

чёрный молотый перец — щепотка;

сливочное масло — 50 мл;

яйца — 6 шт.;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Приготовление мясных пирогов:

Промываем тщательно рис и отвариваем в соленой воде до готовности. Нарезаем маленьким кубиком лук, обжариваем до мягкости в сковороде с растительным маслом.

Выкладываем к луку фарш, перемешиваем, солим и посыпаем черным молотым перцем.

В отваренный рис выливаем растопленное сливочное масло, разбиваем 3 яйца, смешиваем компоненты.

В небольшую чашу на внутреннюю поверхность кладем пищевую пленку. Выкладываем в чашу ложку риса, разминаем по поверхности В рисовую полость кладем 2 ложки мясной начинки, запечатываем внутри, будто в мешочке.

Аналогично поступаем с остальным количеством риса и начинки. Три яйца смешиваем с кукурузным крахмалом. Освобождаем рисовый шарик из пленки и обволакиваем в крахмальной смеси.

В сковороде разогреваем растительное масло, обваливаем пирожки в панировочных сухарях и выкладываем на поверхность. На среднем огне обжариваем пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.

Как итог, мы имеем пирожки без добавления муки и долгого вымешивания теста. Эта необычная выпечка сохраняет сок внутри, что делает начинку более вкусной.